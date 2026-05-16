Saigontourist dynamise la coopération touristique Vietnam - Inde

À l’occasion de la visite d’État en Inde du secrétaire général du Parti et président de la République, Tô Lâm, accompagné d’une délégation de haut niveau, Saigontourist a participé à des activités de promotion du tourisme vietnamien sur le marché indien.

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Dans le cadre de la visite d’État en Inde du dirigeant Tô Lâm, tenue du 5 au 7 mai, la Chambre de Commerce et d’Industrie du Vietnam a organisé le Forum d’entreprises Vietnam - Inde 2026 à Mumbai. Le groupe Saigontourist a accompagné Vietnam Airlines dans les activités de promotion et de mise en relation d’entreprises lors de ce forum. Il a également pris part activement aux activités de diplomatie économique, aux rencontres avec des partenaires ainsi qu’aux études de développement de nouvelles destinations dans le cadre de cette mission officielle.

Les 6 et 7 mai, la délégation de Hô Chi Minh-Ville, conduite par Nguyên Lôc Hà, vice-président permanent du Comité populaire municipal, a tenu plusieurs réunions avec des organisations commerciales et des entreprises à New Delhi et Mumbai afin de promouvoir la coopération commerciale, les services et le tourisme entre le Vietnam et l’Inde.

Connexion entre entreprises

Prenant part au programme, la délégation de Saigontourist, dirigée par Nguyên Thi Anh Hoa, présidente du Conseil des membres, a proposé plusieurs solutions visant à renforcer les connexions entre entreprises, à développer des produits touristiques adaptés au marché indien et à intensifier la promotion de la destination Vietnam. Les dirigeants du groupe ont également participé à une table ronde dans le cadre du Forum d’entreprises Vietnam - Inde.

“La participation de Saigontourist aux activités organisées dans le cadre de cette visite d’État constitue non seulement un honneur, mais aussi une responsabilité pour une entreprise publique majeure du secteur touristique. Nous sommes convaincus qu’à travers la syner-gie entre l’aviation, le tourisme et la culture, les entreprises des deux pays pourront créer ensemble des produits uniques et différenciés, stimuler les flux touristiques bilatéraux et contribuer ainsi au renforcement de la coopération économique, des échanges culturels et du rayonnement international de chaque nation”, a partagé Nguyên Thi Anh Hoa.

Le Forum d’ entreprises Vietnam - Inde 2026 était un événement important initié par le ministère vietnamien des Affaires étrangères et organisé par la Chambre de Commerce et d’Industrie du Vietnam. Il a été composée de plusieurs sessions spécialisées consacrées à la promotion des investissements, au développement des échanges commerciaux et des services ainsi qu’à la signature d’accords bilatéraux, contribuant au développement du tourisme entre les deux pays.

L’événement constituait également une plateforme importante pour promouvoir l’image du Vietnam comme une destination sûre et attractive auprès des touristes indiens en particulier et du marché sud-asiatique en général.

L’un des moments forts de l’édition 2026 a été la cérémonie de remise d’un protocole d’accord (MOU) tripartite entre Vietnam Airlines, Saigontourist et Innovations India, ouvrant de nouvelles perspectives de coopération stratégique dans les domaines du tourisme, de l’aviation et des industries culturelles.

Selon cet accord, Vietnam Airlines et Saigontourist collaboreront à l’organisation et à la promotion du festival “Namaste Vietnam 2026“, ainsi qu’à la production et à la promotion du film bollywoodien SILAA, dont plusieurs scènes seront tournées au Vietnam afin de diffuser l’image touristique du pays à travers le cinéma.

Partenariat d’excellence

Les deux parties mèneront également des campagnes de communication conjointes, développeront des circuits touris-tiques autour des lieux de tournage, le tourisme MICE ainsi que des produits liés à la culture, à la gastronomie et au patrimoine vietnamien. Vietnam Airlines agira en tant que partenaire aérien officiel, tandis que Saigontourist assurera les services d’hébergement, la logistique et les expériences touristiques destinés aux équipes de tournage et aux événements.

À cette occasion, Saigontourist Travel, filiale de Saigontourist, a également signé un protocole d’accord avec Wow India Travel & Tours afin d’élargir le marché et d’améliorer la qualité des produits touristiques entre les deux pays.

L’Inde et plus largement l’Asie du Sud, constituent l’un des marchés internationaux prioritaires du tourisme vietnamien. Selon les données de l’Autorité nationale du tourisme, au cours des quatre premiers mois de 2026, l’Inde figurait parmi les dix principaux marchés émetteurs de touristes vers le Vietnam.

Pour Saigontourist, le marché indien représente non seulement une importante source de touristes entrants, mais aussi une destination attractive pour les voyageurs vietnamiens. Chaque année, le groupe accueille des centaines de milliers de visiteurs indiens venus découvrir les paysages, la culture et la gastronomie vietnamienne, notamment dans les grandes destinations balnéaires et les complexes hôteliers haut de gamme.

La participation au Forum d’entreprises Vietnam - Inde 2026 ainsi que la signature de ces accords stratégiques ont réaffirmé le rôle pionnier de Saigontourist dans le renforcement des liens entre aviation, tourisme et culture, contribuant ainsi à consolider les relations économiques, commerciales et les échanges humains entre le Vietnam et l’Inde dans cette nouvelle phase de développement.

Ce programme revêt également une signification particulière alors que les relations bilatérales continuent de se développer positivement, à l’occasion du 10e anniversaire de l’établissement du partenariat stratégique global entre les deux pays. L’Inde est le troisième pays au monde à avoir établi ce niveau de partenariat avec le Vietnam, après la Chine en mai 2008 et la Russie en juillet 2012.

Minh Thu - Gia Hân/CVN

Photos : Saigontourist/CVN