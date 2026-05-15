Les milliardaires indiens propulsent le tourisme de mariage au Vietnam

L’essor spectaculaire du nombre de visiteurs indiens au Vietnam, notamment dans le segment du luxe, ouvre de nouvelles perspectives pour le tourisme vietnamien. Les mariages fastueux organisés par de grandes fortunes indiennes génèrent désormais des revenus considérables pour le secteur.

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Gaurav Patil n’hésite pas à conseiller à ses amis d’organiser leur mariage au Vietnam. Ayant vécu au Vietnam pendant dix ans, cet homme a épousé une Vietnamienne. Leur mariage s’est déroulé dans un complexe hôtelier de luxe de la ville balnéaire de Quy Nhon.

"Les dépenses pour organiser un mariage dans un hôtel ou un resort au Vietnam sont bien inférieures à celles en Inde. Les resorts vietnamiens offrent de bons services à leurs clients. À Phu Quôc ou dans d’autres destinations similaires, les employés parlent bien anglais. La communication ne pose donc aucune difficulté", explique-t-il.

Photo : Reels and Frames/CVN

Pour un mariage réunissant environ 300 invités, les dépenses engagées en Inde seraient ainsi deux fois plus élevées qu’au Vietnam.

Le cas de Gaurav Patil n’est pas isolé. Ces derniers temps, les touristes indiens sont devenus un marché prometteur pour le tourisme vietnamien. Selon les estimations de l’Administration nationale du tourisme du Vietnam, le nombre de visiteurs indiens au Vietnam connaît une croissance considérable au fil des années. En 2023, le Vietnam a accueilli 392.000 touristes indiens, puis 507.000 en 2024, soit une augmentation de 29%.

Selon les experts, c’est la reprise du tourisme vietnamien avec la réouverture des vols internationaux, les formalités simplifiées de l’octroi du visa et la haute demande des visiteurs après une longue période de stagnation à cause de la pandémie du COVID-19.

Photo : Love Esha/CVN

Puis, en 2025, le nombre de touristes indiens a connu une croissance fulgurante pour atteindre 750.000 arrivées, soit une hausse de 49% par rapport à l’année précédente. Cette progression est considérée comme un véritable bond en avant, puisque l’Inde figure désormais parmi les six principaux marchés émetteurs de touristes internationaux vers le Vietnam, tout en faisant partie des pays affichant les taux de croissance les plus élevés.

Ainsi, en seulement deux ans, entre 2023 et 2025, le nombre de visiteurs indiens a augmenté de 91%, un rythme de croissance particulièrement rare dans le secteur du tourisme.

Au cours des quatre premiers mois de 2026, la fréquentation des touristes indiens au Vietnam est restée très encourageante. L’Inde occupait alors la 7e place parmi les marchés internationaux du Vietnam, avec une croissance impressionnante de 59,1%.

Au-delà de cette forte hausse du nombre de visiteurs, le niveau de dépenses et l’attrait des touristes indiens pour les expériences haut de gamme ouvrent également des perspectives très prometteuses pour le tourisme vietnamien. Le Vietnam s’impose notamment comme une destination privilégiée par les milliardaires indiens pour l’organisation de mariages somptueux.

Anjani Dhanuka, président de l’Association des agences de voyages de l’Inde orientale, estime que le Vietnam n’est plus seulement une destination réservée aux routards.

Les jeunes, les groupes d’amis ainsi que les voyageurs effectuant leur premier séjour à l’étranger choisissent désormais le Vietnam. Ils sont attirés par la combinaison de plages, de culture, de gastronomie et de paysages naturels. Le tout à un coût très abordable.

Photo : Danang Fantasti City/CVN

Parmi les expériences les plus prisées figurent les croisières dans la Baie de Ha Long, les séjours patrimoniaux à Hôi An, la découverte de la culture du café et les circuits gastronomiques à Hanoï, ainsi que les voyages axés sur la nature et les paysages du Nord du Vietnam. Toutes ces expériences restent proposées à des prix raisonnables par rapport à de nombreuses autres destinations internationales.

Autrefois, les voyageurs indiens souhaitant se rendre au Vietnam devaient faire une escale en Thaïlande, en Malaisie ou à Singapour, ce qui portait la durée du trajet à huit ou neuf heures. Ainsi, le simple aller-retour aérien leur faisait perdre près de deux jours, alors que les touristes indiens ne privilégient généralement pas les longs séjours, qui durent en moyenne cinq à six jours, sans compter le temps de transport.

Cependant, l’ouverture de vols directs entre le Vietnam et l’Inde a constitué un puissant moteur de croissance. Selon l’Administration de l’aviation civile du Vietnam, depuis mai 2025, Vietnam Airlines a étendu son réseau vers quatre grandes villes indiennes : New Delhi, Mumbai, Bengaluru et Hyderabad, avec six lignes directes actuellement exploitées.

Une enquête menée par le Centre de recherche sur l’Inde révèle que 100% des touristes indiens interrogés apprécient la convivialité et l’hospitalité des Vietnamiens. Par ailleurs, ils manifestent également un fort intérêt pour la nature et les paysages (56%), les activités de loisirs et de divertissement (44%), ainsi que la richesse de la gastronomie vietnamienne (33%).

Selon un rapport de l’Organisation mondiale du tourisme, les touristes indiens ont dépensé environ 45 milliards de dollars américains pour leurs voyages à l’étranger en 2025. Ce montant colossal fait rêver de nombreuses destinations touristiques à travers le monde.

Photo : Danang Fantasti City/CVN

Depuis quelques années, le Vietnam s’impose comme l’une des destinations privilégiées pour l’organisation des mariages de la haute société indienne.

Dans la culture indienne, le mariage représente non seulement un événement familial, mais aussi une vitrine du statut social et du prestige des familles. Les grandes fortunes n’hésitent donc pas à investir des sommes considérables dans des célébrations fastueuses organisées dans des lieux d’exception.

La vague des "super mariages" indiens au Vietnam a véritablement débuté en mars 2019, lorsque les milliardaires Kaabia Grewal et Rushang Shah ont privatisé un complexe hôtelier cinq étoiles à Phu Quôc pour une célébration réunissant 700 invités et plus de 100 artistes.

Depuis, le Vietnam figure régulièrement parmi les destinations de référence pour les mariages de luxe. Au cours de la première moitié du mois de février de cette année, la Baie de Ha Long a accueilli successivement trois "super mariages" de grandes familles d’affaires indiennes. Chaque événement a réuni entre 400 et 500 invités, principalement des milliardaires et des chefs d’entreprise influents venus de ce pays d’un milliard d’habitants.

On peut constater que la vague de touristes indiens, en particulier des ultra-riches, génère des revenus importants pour le tourisme vietnamien, allant de l’hébergement au transport aérien, en passant par l’organisation d’événements et les services annexes. Un mariage organisé sur plusieurs jours peut ainsi produire des recettes équivalentes à celles de milliers de touristes individuels.

Photo : dantri.com.vn/CVN

"Le marché indien constitue une clientèle très prometteuse. Il s’agit en effet d’un marché particulier, combinant souvent plusieurs types de voyages : groupes MICE, voyages d’affaires et groupes familiaux en individuel", a estimé Trân Thi Bao Thu, directrice marketing et communication de l’agence de voyages Vietluxtour.

Selon elle, la croissance du nombre de touristes indiens ouvre des perspectives d’allongement de la durée des séjours et d’augmentation des dépenses. Toutefois, ce marché exige également une forte adaptation en matière de restauration, de personnel sensibilisé à la culture indienne et de capacité à gérer des groupes de grande taille.

Un représentant de PYS Travel souligne également que les spécificités religieuses et les habitudes culturelles de cette clientèle nécessitent une préparation minutieuse.

Le Vietnam dispose aujourd’hui d’une opportunité rare de devenir l’un des grands centres asiatiques du tourisme de mariage de luxe. Pour attirer durablement cette clientèle fortunée, le secteur touristique devra toutefois continuer à améliorer la qualité des services, la formation des ressources humaines et sa capacité à organiser des événements internationaux d’envergure.

Vân Anh/CVN