Tourisme vietnamien : le virage numérique stratégique

Le secteur du tourisme privilégie le développement des infrastructures de paiement sans espèces et des solutions technologiques afin de répondre aux attentes d’une nouvelle génération de voyageurs en quête d’expériences fluides et connectées.

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Photo : VNE/CVN

D’après Richard Wormald, directeur régional Asie-Pacifique de Mastercard, le secteur touristique accueille aujourd’hui une nouvelle génération de voyageurs qui attendent que chaque étape de leur expérience - de la réservation aux déplacements, jusqu’au paiement - soit parfaitement intégrée.

Cette analyse a été largement partagée par de nombreux experts lors de la récente cérémonie de signature entre l'Autorité nationale du tourisme du Vietnam et Mastercard, à Hanoï, afin de promouvoir un développement touristique durable à travers un écosystème numérique. "Les touristes n’évaluent pas seulement une destination à travers ce qu’elle offre, mais aussi à travers la facilité avec laquelle l’ensemble de leur voyage peut être vécu", a-t-il souligné.

Une expérience de voyage sans friction

Afin d’atteindre l’objectif d’accueillir 25 millions de visiteurs internationaux cette année, Nguyên Trùng Khanh, directeur de l’Autorité nationale du tourisme du Vietnam, a indiqué que le secteur doit se concentrer sur six piliers stratégiques.

Premièrement, le tourisme vietnamien entend tirer parti du réseau mondial de Mastercard pour connecter ses partenaires et mettre en place des programmes d’avantages exclusifs destinés à promouvoir les destinations du pays.

Deuxièmement, une campagne marketing multicanale sera déployée simultanément sur les plateformes numériques et les réseaux sociaux afin d’atteindre précisément les marchés cibles.

Troisièmement, en matière de transformation numérique, les infrastructures de paiement sans espèces et les solutions technologiques sont considérées comme prioritaires pour optimiser l’expérience des visiteurs.

Quatrièmement, l’analyse des données de marché concernant les comportements et les tendances de consommation permettra aux autorités d’adopter rapidement des politiques de promotion adaptées.

Cinquièmement, les actions de formation des ressources humaines seront également renforcées à travers des séminaires spécialisés visant à améliorer les compétences professionnelles. Sixièmement, le secteur du tourisme renforcera la coopération entre les secteurs public et privé afin de développer des produits technologiques innovants tout en réduisant les lourdeurs administratives pour les visiteurs étrangers.

Photo : VNA/CVN

Le tourisme vietnamien connaît actuellement une forte reprise. Au cours des quatre premiers mois de cette année, le pays a accueilli près de 8,8 millions de visiteurs étrangers, soit une hausse de 15% par rapport à la même période en 2025, atteignant ainsi 33% de l’objectif annuel. Auparavant, le site américain Travel Off Path avait classé le Vietnam parmi les destinations attractives grâce à son coût abordable, son riche patrimoine culturel et son niveau de sécurité.

Attractivité et défis du secteur

Lors des World Travel Awards 2025 (région Asie & Océanie), le Vietnam a été distingué par les titres de "Meilleure destination d’Asie" et de "Meilleure destination patrimoniale d’Asie", reflétant la reconnaissance et l’appréciation des voyageurs du monde entier.

Le célèbre réalisateur indien Rahul Bali estime que le Vietnam séduit les touristes grâce à la diversité de ses paysages naturels, sa gastronomie, ses infrastructures dotées de nombreuses liaisons aériennes internationales directes et l’accueil chaleureux de sa population.

Cependant, l’Autorité nationale du tourisme reconnaît que l’objectif de 25 millions de visiteurs internationaux cette année représente un défi majeur. Selon les experts, au-delà d’une politique de visas plus ouverte, la "numérisation" des infrastructures touristiques - allant de la qualité du wifi public à la généralisation du paiement sans contact - sera la clé pour encourager les touristes étrangers à "aimer venir et être prêts à dépenser davantage".

Le Vietnam ambitionne d’accueillir environ 50 millions de visiteurs internationaux d’ici 2030 et de faire du tourisme un secteur économique stratégique contribuant à hauteur de 14% du PIB.

"Nous croyons que le Vietnam continuera de renforcer sa compétitivité pour devenir l’une des destinations les plus attractives de la région et du monde", a déclaré Sharad Jain, directeur national de Mastercard pour le Vietnam, le Laos et le Cambodge.

Quê Anh/CVN