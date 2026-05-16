Phu Quy mise sur l’économie maritime pour affirmer son développement durable

Situé à environ 120 km du continent, dans la province de Lâm Dông, la zone spéciale de Phu Quy dispose d’un important potentiel de développement de l’économie maritime, notamment dans les secteurs du tourisme et de la pêche.

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Photo : VNA/CVN

Grâce à ses ressources naturelles et à ses atouts maritimes, l’île accélère aujourd’hui ses investissements afin de valoriser durablement son économie bleue et d’améliorer les conditions de vie de ses habitants.

Surnommée "la perle au milieu de la mer", Phu Quy couvre une superficie d’environ 18 km² et compte près de 32.000 habitants. La zone spéciale de Phu Quy a été créée sur la base de la fusion des communes de Long Hai, Ngu Phung et Tam Thanh. L’île est réputée pour ses paysages encore préservés, ses plages, ses eaux cristallines, ses récifs coralliens et ses nombreux sites naturels et culturels. Parmi les lieux les plus connus figurent la baie de Triêu Duong, la plage de Doi Dua ou encore Ganh Hang. L’île possède également trois vestiges classés au niveau national et huit autres au niveau provincial.

Depuis 2016, le tourisme y connaît une forte progression, notamment grâce à l’alimentation électrique continue et à l’amélioration des infrastructures maritimes reliant l’île au continent. En 2025, Phu Quy a accueilli environ 155.000 visiteurs vietnamiens et étrangers, soit une hausse de 5% sur un an. Les recettes touristiques ont dépassé 200 milliards de dôngs (7,6 millions de dollars). Actuellement, cinq navires à grande vitesse assurent régulièrement la liaison entre Phan Thiêt et Phu Quy, facilitant les déplacements des touristes, des chercheurs et des investisseurs.

Selon Nguyên Van Khoa, président de l’Association du tourisme de Lâm Dông, le tourisme maritime et insulaire de Phu Quy reste relativement jeune, mais son développement est rapide grâce à ses nombreux atouts naturels et culturels.

Les autorités locales encouragent un développement touristique vert et durable, associé à la protection de l’environnement marin. Habitants et visiteurs sont notamment invités à réduire l’utilisation des plastiques à usage unique. Le tourisme culturel constitue également un produit attractif, à travers la découverte des traditions locales, des festivals et des sites historiques.

Outre le tourisme, la pêche représente un pilier essentiel de l’économie locale. Grâce à ses vastes zones de pêche, Phu Quy est devenu l’un des principaux centres halieutiques de la province. L’île possède actuellement près de 1.680 bateaux de pêche de différentes capacités, dont plus de 160 navires assurant des services logistiques, la collecte et le transport des produits de la mer.

Les pêcheurs locaux investissent fortement dans la modernisation de leurs équipements et pratiquent la pêche hauturière dans les zones de Truong Sa (Spratleys) et de la plateforme DK1. La production annuelle moyenne atteint environ 30.000 tonnes de produits halieutiques.

Parallèlement, Phu Quy développe activement l’aquaculture marine en cages flottantes semi-naturelles. L’île compte aujourd’hui plus de 50 exploitations couvrant environ 7.000 m², avec une production annuelle dépassant 100 tonnes.

Les autorités locales renforcent également les mesures de protection des ressources marines, notamment la lutte contre la pêche illégale, l’utilisation d’explosifs ou de substances toxiques et les violations des eaux étrangères.

Selon les autorités provinciales, Phu Quy ambitionne de devenir à l’horizon 2030 un centre majeur du tourisme maritime, de la logistique halieutique, de la transformation des produits de la mer et des services de secours maritimes dans la région du Centre méridional du Vietnam.

Pour atteindre cet objectif, la province prévoit de moderniser les infrastructures, de développer des zones spécialisées, d’améliorer les services maritimes et de valoriser les spécialités locales. À terme, Phu Quy devrait devenir un centre important de pêche hauturière, de transformation des produits aquatiques destinés à l’exportation, ainsi que de construction et de réparation navales.

Malgré les défis à relever, les résultats obtenus ces dernières années témoignent des efforts constants des autorités et de la population locale pour construire une économie maritime durable et renforcer le rôle stratégique de l’île dans la souveraineté maritime du Vietnam.

VNA/CVN