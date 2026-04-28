Vingroup : Ha Long, de merveille naturelle à nouveau standard de vie

L’expert international en urbanisme Nguyên Dô Dung estime que, lorsque Hanoï et Quang Ninh seront reliées en 23 minutes grâce au train à grande vitesse, combiné à une urbanisation planifiée de manière rigoureuse, Ha Long pourra connaître un "moment charnière": passer d’une merveille à visiter à un nouveau standard de vie choisi par de nombreuses personnes.

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Photo : DNCC/CVN

Lors de l’événement de lancement du méga-projet urbain Vinhomes Global Gate Ha Long, le 25 avril, Nguyên Dô Dung - expert international en urbanisme, cofondateur et directeur général d’enCity et d’enFarm Agritech - a révélé un "secret" très particulier des métropoles mondiales.

Selon lui, au fil du développement de l’humanité, les modes de déplacement ont constamment évolué : de la marche aux chevaux et voitures hippomobiles, puis aux vélos, tramways, trains, automobiles et enfin au train à grande vitesse. Les humains se déplacent de plus en plus rapidement. Pourtant, une vérité universelle demeure : malgré l’augmentation de la vitesse, le temps moyen de déplacement est resté presque inchangé pendant des siècles.

"Quand les êtres humains se déplacent plus vite, ils vont plus loin et les villes s’élargissent", analyse l’expert.

Raccourcir la distance

M. Dung souligne également que les êtres humains consacrent en moyenne 30 minutes de déplacement par trajet, soit environ une heure par jour pour se rendre de leur domicile à leur lieu de travail ou d’études. Les villes du monde entier se sont naturellement organisées autour de ce "rayon de vie".

Photo : DNCC/CVN

"Ne mettre que 23 minutes pour aller de Ha Long à Hanoï et inversement est un chiffre remarquable. Cela signifie que nous nous trouvons dans le rayon de développement, le rayon de vie de la capitale", observe l’expert.

Il cite en exemple la Champagne (France), Hakone (Japon) et la Gold Coast (Australie) - des régions situées à 70-100 km respectivement de Paris, Tokyo et Brisbane - pour illustrer le modèle du "double centre de vie". Les habitants y profitent d’un environnement sain, du jardinage, des bains d’onsen ou de mer, du surf quotidien, tout en restant connectés au cœur urbain grâce à un temps de trajet d’environ 30 minutes vers leur lieu de travail.

"Ces modèles démontrent à quel point la notion de distance a été transformée par le train à grande vitesse, ouvrant de nouvelles opportunités de vie partout dans le monde, avec une qualité bien supérieure et posant les bases de modèles urbains attractifs et riches en expériences", insiste-t-il.

Photo : Vingroup/CVN

Symbole urbain du futur

Toujours selon M. Dung, le Vietnam est confronté à de nombreux défis dans le développement urbain, en particulier le problème des embouteillages à Hanoï et Hô Chi Minh-Ville. D’après les recherches menées par enCity, l’une des solutions proposées consiste à développer des villes satellites, reliées rapidement au centre par des systèmes de transport à grande vitesse.

"Ainsi, les habitants peuvent continuer à bénéficier pleinement des services et des opportunités d’emploi de la métropole, tout en disposant d’un espace de vie de haute qualité et prestigieux en périphérie", analyse M. Dung.

M. Dung rappelle l’étude du Professeur Robert Cervero, spécialiste américain de l’urbanisme et des transports, qui identifie cinq facteurs essentiels du modèle TOD (Transit-Oriented Development).

Parmi eux, les facteurs de "densité" et de "diversité" se manifestent clairement à Ha Long, situé au cœur de deux grandes villes - actuelles et futures - que sont Hai Phong et Quang Ninh. Les habitants peuvent s’y rendre pour l’éducation, la santé, le bien-être, les loisirs, les échanges ou le travail.

"Lorsque l’on crée une diversité d’équipements et de fonctions de vie, la capacité d’attraction des populations devient considérable", souligne M. Dung.

Le facteur de "conception urbaine" est également mis en avant : l’espace de vie à Vinhomes Global Gate Ha Long associe un "chef-d’œuvre artificiel" à une merveille naturelle classée au patrimoine mondial. À cela s’ajoute le facteur de "distance", garantissant l’accessibilité aux gares et une connexion pratique vers tous les grands centres économiques de la région en seulement 30 minutes.

Photo : Vingroup/CVN

D’après cet expert, c’est un avantage incontestable pour Ha Long, déjà reconnue comme une destination de stature internationale.

À l’échelle de la connexion régionale, le nombre de résidents pouvant accéder à Vinhomes Global Gate Ha Long est impressionnant. Le méga-projet se situe entre deux pôles majeurs de développement : Hanoï et la zone urbaine côtière la plus dynamique du Nord, regroupant environ 20 millions de personnes le long du corridor de croissance.

"Ha Long, grâce au train à grande vitesse et à des stratégies d’urbanisme pertinentes, peut tout à fait entrer dans un moment similaire aux exemples que nous avons évoqués : passer d’une merveille à visiter à un nouveau standard de vie, choisi par de nombreux habitants, experts, retraités, ainsi que par les jeunes et les adolescents", conclut l’expert.

Il évoque en particulier l’image emblématique du Japon : le train Shinkansen filant au pied du mont Fuji – une illustration de la manière dont les infrastructures peuvent devenir un symbole national.

Dans cette perspective, il estime que Ha Long se trouve face à une opportunité comparable. Lorsque la ligne de train à grande vitesse sera en service, l’instant où le train traversera Vinhomes Global Gate Ha Long, entre la merveille naturelle de la baie et la ville moderne, pourra devenir une nouvelle image iconique du Vietnam - représentant la vitesse, la prospérité et un standard de vie global dans une nouvelle ère de développement.

Duong Hoàng/CVN