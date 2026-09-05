Le président du Myanmar visite le complexe automobile de VinFast

Dans le cadre de sa visite officielle au Vietnam, le président du Myanmar, Min Aung Hlaing, et sa délégation de haut niveau ont visité, le 4 septembre, le complexe de production automobile de VinFast à Hai Phong (Nord), où ils ont découvert le développement de cette marque automobile vietnamienne.

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Photo : VNA/CVN

Accueilli par Pham Nhât Quân Anh, président de VinFast Global, le dirigeant birman a été informé du processus de production intégré, des chaînes de fabrication modernes, du haut niveau d’automatisation ainsi que des différents modèles de véhicules de VinFast.

Lors de la visite de l’atelier d’assemblage, le président Min Aung Hlaing s’est dit impressionné par la qualité des véhicules électriques de la marque vietnamienne et a salué les infrastructures modernes du complexe ainsi que le développement rapide de VinFast. Parti d’un marché national, le constructeur a progressivement étendu sa présence à l’international. Il détient actuellement la première part de marché au Vietnam depuis 24 mois consécutifs et est présent dans 16 pays, notamment en Indonésie, en Inde, aux Philippines et en Amérique du Nord.

Photos : VNA/CVN

La visite intervient alors que le Vietnam et le Myanmar renforcent leur coopération dans plusieurs domaines. Elle a permis de présenter au dirigeant birman les avancées de l’industrie automobile vietnamienne, ainsi que les capacités de production et de maîtrise technologique des entreprises du pays, tout en favorisant de nouvelles perspectives de coopération bilatérale dans l’industrie, le commerce et les transports verts.

Le complexe de VinFast à Hai Phong figure parmi les installations modernes de production automobile du Vietnam et contribue à l’ambition de développer la présence des marques et des solutions de transport vertes vietnamiennes sur les marchés internationaux.

VNA/CVN