Le Vietnam renforce ses efforts pour contenir les pressions inflationnistes

Parallèlement à la forte dynamique de la croissance économique, l’inflation s’est maintenue à un niveau élevé au cours des neuf premiers mois de 2026. Dans ce contexte, la stabilisation des prix apparaît comme une composante indissociable de la politique de stabilisation macroéconomique et de garantie du bien-être social.

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Selon les données de l’Office national des statistiques, l’indice des prix à la consommation (IPC) moyen des neuf premiers mois de 2026 a augmenté de 4,52%, soit un niveau proche de l’objectif annuel fixé par l’Assemblée nationale. Sur la même période, l’inflation sous-jacente a progressé de 4,26%. Certaines grandes villes, dont Hanoï et Hô Chi Minh-Ville, affichent un IPC supérieur à la moyenne nationale.

Photo : VNA/CVN

L'économiste Ngô Tri Long, venu de l’Association vietnamienne de conseil financier a souligné que le resserrement de l'écart entre l'IPC global et l'inflation sous-jacente montre que les pressions sur les prix ont tendance à se diffuser plus largement dans toute l'économie.

Parmi les groupes ayant enregistré des hausses figurent l’alimentation et les services de restauration (+4,72%), le logement, l’électricité, l’eau, les combustibles et les matériaux de construction (+6,68%), ainsi que les transports (+6,06%).

Nguyên Thu Oanh, responsable du Département des statistiques des services et des prix de l’Office national des statistiques, précise que les prix des services de santé et d’éducation, ainsi que ceux d’autres biens et services, avaient également augmenté, contribuant à la hausse de l’IPC. Cette évolution s’est clairement reflétée dans l’IPC de septembre 2026, qui a progressé de 0,62% par rapport au mois précédent et de 5,08% sur un an.

Pour les derniers mois de l'année, les pressions inflationnistes devraient rester fortes en fin d’année, sous l’effet des risques liés aux prix mondiaux de l’énergie et des matières premières, des tensions géopolitiques et des perturbations du transport international. La hausse de la consommation en fin d’année, ainsi que le crédit et les investissements publics élevés, devraient également accentuer les pressions sur les prix au quatrième trimestre et en 2027.

Lors de la réunion périodique du gouvernement de septembre, le Premier ministre Lê Minh Hung a demandé aux ministères, secteurs et localités de maintenir fermement l’objectif de forte croissance tout en maîtrisant strictement les prix. Il a notamment exigé de ne pas augmenter les prix de l’électricité, d’ajuster de manière appropriée les prix des carburants et de garantir un approvisionnement fluide en produits essentiels, notamment les matériaux de construction, les denrées alimentaires et les médicaments. Il a également appelé à sanctionner sévèrement les pratiques de spéculation et de manipulation des prix.

S'adressant aux électeurs de Quang Ninh, le ministre des Finances Ngô Van Tuân a souligné que le contrôle des prix des carburants revêt une importance capitale. Le gouvernement a déployé diverses mesures incluant la baisse des taxes d'importation et l'utilisation du Fonds de stabilisation des prix pétroliers pour réduire la pression sur les citoyens et les entreprises. Concernant l'électricité, des solutions sont calculées pour limiter l'impact sur les ménages tout en équilibrant l'offre.

Les autorités poursuivront la mise en œuvre de solutions synchrones pour concilier croissance, contrôle de l'inflation et soutien aux entreprises et aux habitants.

Selon l’économiste Ngô Tri Long, maîtriser l’inflation ne consiste pas seulement à maintenir l’IPC sous le seuil fixé, mais aussi à préserver le pouvoir d’achat, les revenus réels des travailleurs, les coûts des entreprises et le niveau de vie des ménages.

Les trois derniers mois de 2026 exigeront une coordination étroite et proactive des politiques publiques : soutenir la croissance sans stimuler excessivement la demande, orienter le crédit vers la production, accélérer les investissements tout en levant les goulets d’étranglement de l’offre, et ajuster les prix selon les mécanismes du marché, avec un calendrier approprié.

VNA/CVN