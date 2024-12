Viettel Marathon 2024 diffuse l’esprit sportif dans les trois pays indochinois

>> Viettel marathon Vietnam 2024 : une moisson de records à Hanoï

>> Plus de 9.000 coureurs participent au Marathon international du patrimoine de Cân Tho

Photo : VNA/CVN

L’étape cambodgienne, sponsorisée par Metfone, une filiale du groupe Viettel Military Industry and Telecoms opérant au Cambodge, s’est appuyée sur le succès des deux étapes précédentes organisées à Luang Prabang (Laos) et Hanoï (Vietnam). Elle a attiré 9.000 athlètes de divers pays et territoires du monde entier, y compris les meilleurs athlètes d’athlétisme des nations de la région.

Dans le marathon complet masculin, le détenteur du record vietnamien Nguyên Van Lai a démontré sa domination en terminant premier avec un temps impressionnant de 2 heures, 20 minutes et 54 secondes, le deuxième meilleur résultat de l’histoire du marathon masculin au Vietnam.

Dans la course féminine de 21 km, Nguyên Thi Oanh, également du Vietnam, qui venait de remporter le marathon complet lors de l’étape vietnamienne du 1er décembre, a de nouveau triomphé avec un temps de 1 heure, 21 minutes et 15 secondes.

Nguyên Trung Cuong, un autre coureur du Vietnam, a quant à lui remporté le titre dans la course masculine de 21 km, avec un temps de 1 heure, 10 minutes et 57 secondes.

Dans le marathon complet féminin, l’ancienne athlète de l’équipe nationale vietnamienne Pham Thi Hông Lê a obtenu la première place avec un temps de 2 heures, 49 minutes et 14 secondes, suivie de près par la deuxième Bùi Thu Hà avec un temps de 2 heures, 50 minutes et 26 secondes.

L’événement s’est terminé par une cérémonie de remise des prix à Angkor Wat à Siem Reap, où les organisateurs ont honoré les athlètes qui ont réalisé des performances exceptionnelles dans toutes les catégories et sur toutes les distances.

Cao Manh Duc, Pdg de Metfone, a souligné que la série de marathons faisait partie des activités célébrant les 20 ans d’exploitation des services mobiles de Viettel. Lors de son année inaugurale, qui s’est déroulée sur trois étapes au Vietnam, au Laos et au Cambodge, l'événement a connu un succès remarquable, attirant près de 25.000 athlètes de divers pays et territoires à travers le monde.

Viettel est fière que le marathon favorise non seulement l’esprit sportif mais renforce également les liens entre les trois pays voisins frères, a-t-il noté.

VNA/CVN