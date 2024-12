Football

Allemagne : le Bayern retrouve Harry Kane et sa maîtrise avant la trêve hivernale

Trois semaines après sa déchirure musculaire à la cuisse droite, Harry Kane a repris vendredi soir 20 décembre sa place au cœur de l'attaque munichoise et le Bayern a retrouvé sa maîtrise en dominant le RB Leipzig (5-1) en ouverture de la 15 e journée de Bundesliga.

Photo : AFP/VNA/CVN

Avec ce succès, les hommes de Vincent Kompany mettent la pression sur le Bayer Leverkusen, champion d'Allemagne en titre et qui compte sept points de retard sur le leader munichois (36 contre 29), avant de recevoir Fribourg samedi (18h30). Leipzig (27) compte de son côté neuf points de moins, avant la courte trêve hivernale de trois semaines.

En l'absence de Harry Kane, le Bayern avait laissé deux points à Dortmund (1-1), été éliminé en huitièmes de finale de la Coupe par Leverkusen et concédé sa première défaite cette saison en championnat à Mayence la semaine dernière (2-1). Pour son retour, le capitaine de la sélection anglaise a joué 87 minutes, et est sorti sous les ovations du public munichois.

Pour cette affiche au sommet du championnat d'Allemagne entre le premier et le quatrième dans une Allianz Arena refroidie (autour de 0°C) mais comme toujours pleine (75.000 spectateurs), la Bundesliga s'est offert une première, puisqu'en plus de 60 ans d'existence, les deux équipes d'une rencontre ont pour la première fois marqué avant la fin de la deuxième minute.

Photo : AFP/VNA/CVN

À l'ouverture du score de Jamal Musiala après seulement 29 secondes, Benjamin Sesko a répondu 64 secondes plus tard, Loïs Openda prenant le meilleur sur Kim Min-jae pour déborder sur le côté droit.

"Presque impossible de parler de football ce soir"

Mais exceptée cette occasion, le Bayern a dominé les débats, et a assez logiquement repris les commandes de la rencontre à la 25e minute par Konrad Laimer, l'Autrichien concluant d'une reprise de volée du pied gauche un une-deux avec Michael Olise. Le Français, plus à son aise vendredi que les semaines précédentes, avait déjà servi la passe décisive pour Musiala.

Et à la 36e minute, Joshua Kimmich, capitaine en l'absence de Manuel Neuer, tout seul à 30 mètres du but de Leipzig, a pu contrôler et s'avancer pour ne laisser aucune chance à Peter Gulacsi d'une belle frappe des 25 mètres.

Photo : AFP/VNA/CVN

En seconde période, les Munichois ont poursuivi leur domination mais ont manqué à plusieurs reprises de tuer tout suspense, Leroy Sané (53e et 66e) et Olise (58e, 72e) ne trouvant pas le cadre, alors que Kane a trouvé Gulacsi sur la trajectoire (67e).

Ils ont finalement assuré le spectacle dans le dernier quart d'heure par Sané (75e) et Alphonso Davies (78e) pour s'offrir une victoire maîtrisée, la onzième de la saison pour trois matches nuls et une défaite.

La petite cérémonie que le club munichois propose traditionnellement à ses supporters avant Noël a été écourtée, ramenée à la chanson Stille Nacht (Douce nuit), en raison des événements de la soirée à Magdebourg, où une voiture bélier a foncé sur la foule présente sur un marché de Noël. Les autorités, qui parlent d'un attentat, faisaient état en fin de soirée d'au moins deux morts et des dizaines de blessés.

Une minute de silence a été observée dans l'Allianz Arena.

"Il est presque impossible de parler de football ce soir, les gens de Magdebourg sont dans nos pensées ce soir. Nous avons gagné ce soir, mais je souhaite des victoires pour la paix l'année prochaine", a estimé l'entraîneur du Bayern Vincent Kompany dans une conférence de presse réduite à une courte déclaration.

