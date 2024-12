Football

Vinicius sacré meilleur joueur FIFA de l'année, doublé pour Bonmati

Le Brésilien du Real Madrid Vinicius Jr a été désigné meilleur joueur FIFA de 2024, et la double Ballon d'or Aitana Bonmati a été sacrée pour la seconde année consécutive, lors de la cérémonie "The Best" organisée à Doha au Qatar.

Photo : AFP/VNA/CVN

Vinicius venge donc l'affront ressenti par le Real Madrid qui avait annulé sa venue à la cérémonie du Ballon d'or fin octobre à Paris pour protester contre la victoire du milieu de terrain espagnol de Manchester City, Rodri.

Le club merengue, qui a décroché sa quinzième Ligue des champions la saison dernière, a aussi vu son entraîneur Carlo Ancelotti emporter le trophée du meilleur entraîneur de l'année. L'Italien avait déjà été désigné au Ballon d'or.

Les deux hommes ont prononcé quelques mots de remerciement sur la scène, eux qui disputeront la finale de la Coupe intercontinentale contre le club mexicain Pachuca mercredi à Doha (18h00).

La Confédération brésilienne de football (CBF) a tenu à féliciter Vinicius, premier représentant de ce pays à remporter le trophée de meilleur joueur du monde décerné par la Fifa depuis Kaka en 2007, sous un autre format.

"Bravo à Vini Jr pour cet accomplissement historique. Il méritait le titre de meilleur joueur du monde plus que n'importe quel autre pour tout ce qu'il a fait sur et en dehors du terrain", a déclaré le président de la CBF, Ednaldo Rodrigues, cité dans un communiqué.

"Vini a donné de la joie aux fans de football avec ses dribbles et ses buts, et il a également été un grand personnage dans la lutte contre le racisme dans le football", a ajouté le dirigeant.

Nommé pour le trophée de meilleur joueur, Kylian Mbappé ne fait en revanche pas partie du "XI" obtenu à partir du vote des supporters.

Les supporters ont d'ailleurs voté pour l'ensemble des catégories, au côté des entraîneurs, des sélectionneurs, des capitaines et des journalistes, contrairement au Ballon d'or.

Chez les femmes, la Barcelonaise Ataina Bonmati a été désignée meilleure joueuse Fifa pour la deuxième année consécutive, comme au Ballon d'or.

Emma Hayes, sur le banc de Chelsea, a remporté le trophée de meilleure entraîneure 2024.

Au côté du prix Puskas de plus beau but de l'année, décerné au Mancunien Alejandro Garnacho, la Fifa a créé cette année un prix Marta dédié au plus beau but féminin de l'année, attribué à... Marta, la joueuse brésilienne à l'immense carrière.

AFP/VNA/CVN