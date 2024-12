Coupe de France : Le Havre éliminé, Montpellier humilié dès les 32e

Le Havre et Montpellier, deux clubs de Ligue 1, ont été sortis respectivement par les amateurs de Saint-Brieuc 1-0 et du Puy 4-0 dès leur entrée en lice en 32 e de finale de la Coupe de France samedi 21 décembre.

Lanterne rouge de Ligue 1, Montpellier a bu le calice jusqu'à la lie en encaissant 4 buts face au Puy, club de National 2, l'équivalent de la 4e division.

La défaite est moins lourde pour Le Havre, 17e de Ligue 1, face à Saint-Brieuc, également en N2, mais les conséquences sont les mêmes : les deux derniers du classement de première division sont sortis dès leur entrée en Coupe de France.

Toulouse et Nice, également opposés à des clubs amateurs, le Haut Lyonnais (N.2) et Corte (N.3), s'en sont sortis mais ont eu besoin des tirs au but pour rallier les 16e de finale.

Brest face à la Roche-sur-Yon (N2) (1-0), Lyon opposé Feignies-Aulnoye (N2) (2-1) et surtout Nantes contre Drancy (N3) (4-0) ont mieux fait respecter leur rang, toujours face à des équipes amateurs.

Dans le dernier match de la journée, Strasbourg s'est imposé avec sérieux face à Calais (N3) 3-0.

Les clubs de Ligue 2 aussi ont connu des déboires lors de ces 32e de finale de Coupe de France.

Amiens, tombé à Thaon (N3) 2-1, Grenoble, défait à Cannes (N2) 3-2, et Martigues, écrasé à Bourgoin-Jallieu (N3) 4-1, ne verront pas les 16es de finale de la compétition.

Dans la dernière rencontre du jour, Dives-Cabourg (No. 3) s'est imposé contre les Réunionnais de Saint-Denis 2-0, Tours-Lorient a été annulé pour des raisons de sécurité sans que la FFF ne précise si la rencontre serait reportée ou si Tours (R1, la 6e division) aurait rencontre perdue face au leader de Ligue 2.

Les 32e de finale de la Coupe de France se poursuivent dimanche avec les chocs entre Lens et le Paris SG, tenant du titre, et Saint-Étienne opposé à Marseille, mais aussi avec Marmande, petit poucet de la compétition, évoluant en Régional 2, qui affronte Le Mans, club de National.

