Le président de l’Assemblée nationale de la République de Corée attendu au Vietnam

Le président de l’Assemblée nationale de la République de Corée, Woo Won Shik, et son épouse effectueront une visite officielle au Vietnam du 20 au 22 novembre.

Photo : Yonhap/VNA/CVN

La visite aura lieu à l’invitation du président de l’Assemblée nationale vietnamienne, Trân Thanh Mân, selon un communiqué du ministère des Affaires étrangères.

VNA/CVN