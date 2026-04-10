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Vietnam - Russie : exposition sur le vol spatial Soyouz 37

L’exposition d’archives "Vol Soyouz 37, symbole de la coopération spatiale Vietnam - Russie" s’est ouverte le matin du 10 avril au siège social du Département de gestion des documents et des archives de l'État du Vietnam. Cette manifestation, qui durera jusqu’au 10 juin, est organisée par cette agence, en collaboration avec l’ambassade de Russie au Vietnam, l’Agence fédérale des archives de Russie, entre autres.

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L’exposition présente un ensemble de documents, d’images et d’objets représentatifs, retraçant de manière complète le parcours du vol Soyouz 37, depuis le processus de sélection et d’entraînement jusqu’à l’accomplissement de la mission et le retour sur Terre.

Lieu d’organisation Département de gestion des documents et des archives de l'État du Vietnam 12, rue Đào Tân, quartier de Giang Vo, Hanoï Heures d’ouverture : du lundi au dimanche de 09h00 à 16h00 Entrée libre Site web : https://luutru.gov.vn/home.htm

Son point d’orgue réside dans la diversité et la richesse des sources réunies : des archives précieuses choisies dans les fonds du Vietnam et de la Fédération de Russie ; des films documentaires et courts-métrages fournis par l’ambassade de Russie, la Télévision du Vietnam et l’Institut du film du Vietnam ; ainsi que des objets et souvenirs liés au vol Soyouz 37. Parmi ceux-ci, figurent des objets emportés dans l’espace par le général de corps d’armée, Héros des Forces armées populaires, Pham Tuân.

À cette occasion, le comité d’organisation a présenté la publication Vietnam - Union soviétique : La période de lutte pour la paix du Vietnam - Conférence de Paris, fruit de la coopération entre le Département de gestion des documents et des archives de l'État du Vietnam et l’Agence fédérale des archives de Russie. L’ouvrage, rédigé en version bilingue (vietnamien et russe), rassemble de nombreux documents d’archives de grande valeur, dont certains sont publiés pour la première fois.

"L’exposition ne se contente pas de reconstituer un événement historique particulier, elle affirme également la valeur durable des archives – preuves authentiques reliant le passé au présent - contribuant ainsi à renforcer la confiance et à élargir la coopération dans l’avenir", a déclaré avec conviction Đang Thanh Tùng, directeur du Département de gestion des documents et des archives de l'État du Vietnam.

Amitié spéciale

Ces manifestations s’inscrivent dans le cadre des activités commémorant le 65ᵉ anniversaire du premier vol habité dans l’espace (12 avril 1961 - 12 avril 2026), un tournant majeur dans l’histoire des sciences et de la civilisation humaine. Parmi ces jalons, le vol Soyouz 37 en 1980 a marqué une page particulièrement brillante : pour la première fois, un citoyen vietnamien, aux côtés d’un cosmonaute soviétique, a accompli une mission spatiale.

Cet exploit est devenu un symbole vivant de l’amitié, de la confiance politique et de la coopération fructueuse entre le Vietnam et l’Union soviétique d’alors, aujourd’hui la Fédération de Russie.

Parallèlement, la présence du général de corps d’armée Pham Tuân - témoin historique direct du vol - apporte des récits vivants et authentiques ; il participe également à des échanges et à des séances de dédicace, créant un lien de proximité avec le public. Un moment particulièrement marquant est le message de félicitations envoyé par les cosmonautes actuellement en mission à bord de la Station spatiale internationale, qui souligne la continuité de l’exploration spatiale et l’esprit de coopération internationale.

Précisément, le 23 juillet 1980 à 21h33' 3" (heure de Moscou), au cosmodrome de Baïkonour, la fusée Soyouz 37, avec à son bord les cosmonautes russe Viktor Gorbatko et vietnamien Pham Tuân, a été lancée dans l’espace. Elle est revenue sur Terre le 31 juillet 1980.

Il s’agissait du premier voyage d’un Vietnamien, et plus généralement d’un Asiatique, dans l'espace. Un événement faisant figure de symbole des relations d'amitié, de coopération intégrale et d'entraide entre les deux pays. Ce voyage historique a servi de rampe de lancement aux études et à l’application des technologies spatiales du Vietnam.

L’ambassadeur de la Fédération de Russie au Vietnam, Gennady Bezdetko, estime que l’événement d’aujourd’hui revêt une signification symbolique profonde dans le contexte de l’Année de coopération russo-vietnamienne dans les domaines de la science et de l’éducation.

Texte et photos : Hoàng Phuong/CVN