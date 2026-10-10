Vietnam - Laos : une visite qui donne un nouvel élan à la coopération

La visite du Premier ministre Lê Minh Hưng au Laos a permis de faire progresser plusieurs projets d'infrastructures et de coopération économique, selon le vice-Premier ministre lao Thongsavan Phomvihane.

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Photo : VNA/CVN

Le vice-Premier ministre lao et ministre des Affaires étrangères, Thongsavan Phomvihane, a estimé que la visite officielle du Premier ministre vietnamien Lê Minh Hưng au Laos marquait un tournant historique, permettant de donner une dimension plus concrète et plus efficace à la cohésion stratégique entre les économies des deux pays.

Selon lui, le choix du Laos comme première destination officielle à l'étranger du dirigeant vietnamien depuis sa prise de fonctions à la tête du gouvernement vietnamien témoigne de l’importance particulière et de la priorité absolue que le Parti, l'État et le gouvernement vietnamiens accordent aux relations spéciales avec le Laos.

Cohésion stratégique entre les deux pays

L’entretien entre les deux Premiers ministres a permis de faire avancer plusieurs projets de coopération prioritaires et de donner une portée concrète à la cohésion stratégique entre les deux pays, a indiqué Thongsavan Phomvihane lors d’une interview accordée à l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA).

Le chef de la diplomatie lao a souligné que cette visite avait été particulièrement bien accueillie au Laos, notamment grâce aux accords conclus pour lever les obstacles et favoriser la connectivité économique et le développement des infrastructures entre les deux pays.

Des avancées concrètes dans l'investissement et la transformation numérique

Photo : VNA/CVN

Les chiffres présentés lors du Forum de promotion des investissements Laos - Vietnam, coprésidé par les deux Premiers ministres et réunissant plus de 500 participants, ont également suscité un vif intérêt. Au cours des neuf premiers mois de 2026, les entreprises vietnamiennes ont représenté 4,7 milliards de dollars sur les 8,57 milliards de dollars d'investissements étrangers approuvés par le gouvernement lao.

La cérémonie de remise du système de données démographiques et de cartes d'identité lao, coprésidée par les deux Premiers ministres, a également marqué une étape importante dans la modernisation de l'administration publique du Laos, au service du développement économique et de la sécurité.

Miser sur la jeunesse et l'éducation pour l'avenir

Dans le domaine de l'éducation, les deux dirigeants ont lancé le projet de construction de l'Université de l'amitié Laos - Vietnam et annoncé des engagements de financement pour la construction d'établissements scolaires dans les provinces lao de Houaphan et de Champassak, des initiatives saluées par les milieux éducatifs du pays.

Enfin, les dirigeants estiment que les 11 documents de coopération intergouvernementale et la vingtaine d'accords d'investissement entre entreprises échangés à cette occasion donneront un nouvel élan aux relations bilatérales.

VNA/CVN