Un vice-PM exige une sécurité absolue dans la construction des écoles frontalières

Le vice-Premier ministre Lê Tiân Châu a demandé de garantir la sécurité absolue des élèves et du personnel lors de la construction des écoles à internat dans les communes frontalières, tout en accélérant les travaux et en assurant la qualité des ouvrages.

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Photo : VNA/CVN

Le vice-Premier ministre (PM), Lê Tiên Châu, a présidé, le 9 octobre à Hanoï, une réunion consacrée à la réorganisation des établissements préscolaires et scolaires, ainsi qu’à l’avancement de la construction et de la mise en service des écoles générales à internat accueillant plusieurs niveaux d’enseignement dans les communes frontalières.

Selon le ministère de l’Éducation et de la Formation, les 34 localités du pays ont achevé leurs plans de réorganisation des établissements éducatifs. Le nombre d’établissements publics a diminué de 18.975, soit 50,6%, tandis que plus de 28.000 cadres de gestion ont été réaffectés à des fonctions d’enseignement.

Ces mesures ont permis de rationaliser les structures et de renforcer les effectifs enseignants, tout en maintenant la stabilité des activités éducatives et en préservant globalement le droit à l’éducation des élèves. Toutefois, certains établissements de grande taille, disposant de plusieurs antennes et de sites scolaires éloignés, rencontrent des difficultés de gestion.

Concernant les écoles à internat dans les communes frontalières, les 108 établissements de la première phase ont accueilli les élèves à la rentrée scolaire 2026-2027. Parmi eux, 40 ont achevé l’ensemble des travaux. Pour la deuxième phase, les procédures de lancement des travaux ont été finalisées pour 121 écoles réparties dans 17 provinces et villes, avec pour objectif une livraison avant le 30 août 2027.

Cependant, certains établissements doivent assurer simultanément les cours et les travaux. Plusieurs projets sont confrontés à des pénuries de matériaux et de main-d’œuvre, ainsi qu’à des difficultés liées à la libération des terrains. Le fonctionnement des nouvelles écoles est également entravé par le manque de personnel chargé de l’encadrement des élèves, du soutien psychologique, de la nutrition et des tâches administratives.

Après avoir entendu les rapports et les avis des participants, M. Lê Tiên Châu a salué les efforts du ministère de l’Éducation et de la Formation, des organismes concernés et des collectivités locales pour surmonter les difficultés.

Il a demandé aux comités populaires provinciaux et municipaux d’assumer directement la responsabilité des résultats de la réorganisation et du fonctionnement des établissements éducatifs.

Photo : VNA/CVN

Les établissements de grande taille, comptant plusieurs niveaux d’enseignement et de nombreux sites, devraient faire l’objet d’un examen afin de remédier aux situations susceptibles de nuire à la gestion, à la qualité de l’enseignement, à la sécurité ou au droit à l’éducation. Ces ajustements devraient être achevés en octobre 2026, tout en garantissant les conditions de fonctionnement et les effectifs nécessaires.

Le ministère de l’Éducation et de la Formation est chargé de recenser les difficultés rencontrées par les localités, de les résoudre dans le cadre de ses compétences et de coordonner leur traitement avec les organismes concernés. Il devrait également revoir les réglementations relatives à l’organisation et à la gestion des établissements après leur réorganisation, aux postes de travail des enseignants, à leurs conditions de travail et à l’orientation professionnelle.

Le ministère de l’Intérieur étudiera les politiques applicables aux cadres et aux personnels concernés par la réorganisation, tandis que le ministère des Finances devra régler les questions liées aux biens, aux budgets et aux ressources nécessaires pour garantir le fonctionnement continu des établissements.

S’agissant des écoles à internat dans les communes frontalières, le vice-Premier ministre a demandé aux localités concernées d’achever les travaux restants de la première phase, selon un calendrier précis pour chaque établissement. Il a souligné qu’une sécurité absolue devait être garantie pendant les travaux menés parallèlement aux cours. Aucun ouvrage ne pourrait être mis en service avant que les conditions requises soient remplies et que sa réception ait été effectuée conformément à la réglementation. Les établissements devraient également disposer d’enseignants, de personnels, de financements et des équipements essentiels pour assurer l’enseignement, l’hébergement et la prise en charge des élèves.

Le ministère de l’Éducation et de la Formation devrait suivre l’avancement des travaux dans chaque école, signaler les retards et contrôler leur fonctionnement après leur mise en service.

Pour les 121 établissements de la deuxième phase, le ministère devrait tirer les enseignements de la première phase, améliorer la préparation des projets et veiller au respect des délais et des exigences de qualité. Les présidents des comités populaires provinciaux et municipaux devraient transmettre au Premier ministre et au ministère leurs engagements concernant les délais et la qualité avant le 20 octobre 2026. Le ministère présenterait une synthèse au Premier ministre au cours du même mois.

Le vice-Premier ministre a également insisté sur la nécessité de tirer les enseignements de la première phase, notamment en matière de choix des sites, d’études géologiques, de conception, d’estimation des coûts, d’approvisionnement en matériaux et d’organisation des travaux en fonction du relief et des conditions météorologiques.

Enfin, le ministère de la Construction, en coordination avec le ministère des Finances et les collectivités locales, est chargé d’examiner les difficultés liées aux prix des matériaux et de la main-d’œuvre, à l’ajustement des estimations budgétaires, aux contrats et aux solutions techniques, conformément à la réglementation, et de soumettre aux autorités compétentes les questions dépassant ses compétences.

VNA/CVN