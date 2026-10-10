Le Premier ministre Lê Minh Hưng rencontre le vice-PM cambodgien Hun Many

Le Premier ministre Lê Minh Hưng a rencontré samedi 10 octobre le vice-Premier ministre cambodgien Hun Many, soulignant le rôle des jeunes générations dans le renforcement de l'amitié et de la coopération bilatérale.

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Photo : VNA/CVN

Dans le cadre de sa visite officielle au Cambodge, le Premier ministre Lê Minh Hưng a rencontré, samedi 10 octobre, le vice-Premier ministre cambodgien Hun Many, également président de l'Union des fédérations de jeunes du Cambodge (UYFC), accompagné de plusieurs jeunes représentants de l'organisation.

Les jeunes au cœur de l'amitié vietnamo-cambodgienne

Lors de cette rencontre, le Premier ministre Lê Minh Hưng s'est félicité du développement des relations de bon voisinage entre le Vietnam et le Cambodge, soulignant le rôle important des jeunes générations dans le renforcement de l'amitié et de la solidarité entre les deux peuples.

Le chef du gouvernement vietnamien a salué le rôle de l'UYFC, présidée par Hun Many, dans la mobilisation de la jeunesse à travers le pays et sa contribution au développement national. Il s'est également félicité de l'étroite coopération entre cette organisation, le Comité central de l'Union de la jeunesse communiste Hô Chi Minh et la Fédération de la jeunesse du Vietnam, notamment à travers les programmes d'échanges et les accords de coopération, qui ouvrent de nouvelles perspectives aux jeunes des deux pays et contribuent au développement du Vietnam et du Cambodge.

Le Premier ministre Lê Minh Hưng a souhaité que les jeunes Vietnamiens et Cambodgiens continuent de jouer un rôle actif dans le rapprochement entre les deux pays, en contribuant à consolider la confiance politique et à développer une coopération concrète.

Il les a également encouragés à faire vivre l'amitié vietnamo-cambodgienne dans les différents domaines de la société cambodgienne.

Il a assuré que le gouvernement vietnamien continuerait de créer des conditions favorables aux échanges, à la formation et à la coopération entre les jeunes des deux pays, afin qu'ils puissent contribuer ensemble au développement de leurs pays respectifs.

Préparer le 60e anniversaire des relations diplomatiques



De son côté, Hun Many s'est dit honoré de conduire une délégation de l'UYFC à cette rencontre. Il a souligné l'importance stratégique de l'amitié traditionnelle et de la coopération globale entre le Cambodge et le Vietnam, ainsi que le rôle essentiel des jeunes générations dans la préservation et le renforcement des liens de solidarité entre les deux peuples.

Il a affirmé que la jeunesse cambodgienne poursuivrait ses efforts aux côtés de la jeunesse vietnamienne pour approfondir cette amitié durable.

Le vice-Premier ministre cambodgien Hun Many a également indiqué qu'il demanderait à l'UYFC de travailler avec les organisations de jeunesse vietnamiennes à la préparation des activités marquant le 60e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre les deux pays (1967-2027).

Ces activités viseront notamment à mieux faire connaître aux populations, en particulier aux jeunes générations, l'histoire des relations bilatérales et à les encourager à préserver et à développer ces liens à l'avenir.

VNA/CVN