Le PM vietnamien rend hommage aux monuments historiques de Phnom Penh

En visite officielle au Cambodge, le Premier ministre (PM), Lê Minh Hung, et la délégation vietnamienne ont déposé des gerbes, le 9 octobre à Phnom Penh, au Monument de l’indépendance, au mémorial du roi Norodom Sihanouk et au Monument de l’amitié Cambodge - Vietnam.

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Photo : VNA/CVN

Dans le cadre de sa visite officielle au Royaume du Cambodge, le Premier ministre vietnamien Lê Minh Hung et la délégation de haut rang du Vietnam se sont rendus, dans l’après-midi du 9 octobre, dès leur arrivée à Phnom Penh, au Monument de l’indépendance, au monument commémoratif du défunt roi Norodom Sihanouk et au Monument de l’amitié Cambodge - Vietnam, où ils ont déposé des gerbes et rendu hommage aux personnalités et aux héros honorés en ces lieux.

Dans une atmosphère solennelle, au Monument de l’indépendance, le Premier ministre Lê Minh Hung et la délégation vietnamienne ont observé une minute de silence en mémoire des héros et martyrs cambodgiens tombés pour l’indépendance nationale. Érigé pour commémorer l’indépendance du Cambodge, le monument marque le recouvrement de l’indépendance du pays après la domination coloniale française, le 9 novembre 1953, et rend hommage à ceux qui ont sacrifié leur vie pour l’indépendance et la liberté du peuple cambodgien.

Photo : VNA/CVN

Au monument commémoratif du défunt roi Norodom Sihanouk, le chef du gouvernement vietnamien et la délégation ont exprimé leur profond respect pour le rôle majeur joué par le défunt roi Norodom Sihanouk dans le développement du Cambodge, ainsi que leur reconnaissance pour ses contributions inestimables à l’amitié entre les peuples vietnamien et cambodgien. Érigé en mémoire du roi Norodom Sihanouk (1922-2012), ce monument rappelle également qu’il fut un grand ami du Parti, de l’État et du peuple vietnamiens.

Le Premier ministre Lê Minh Hung et sa suite se sont également recueillis au Monument de l’amitié Cambodge - Vietnam et y ont déposé des gerbes. Édifié à la fin des années 1980, ce monument commémore les sacrifices des héros, des martyrs et des soldats volontaires vietnamiens venus aider l’armée et le peuple cambodgiens à renverser le régime génocidaire des Khmers rouges et à faire renaître le pays. Symbole sacré de la solidarité internationale sincère et de l’entraide fidèle entre les deux peuples, il rappelle aux générations actuelles la nécessité de continuer à cultiver les relations de bon voisinage, d’amitié traditionnelle, de coopération globale et durable entre les deux pays.

Effectuée les 9 et 10 octobre, à l’invitation du Premier ministre cambodgien Hun Manet, cette visite officielle revêt une importance diplomatique particulière. Elle réaffirme les priorités constantes de la politique extérieure du Vietnam dans son nouveau mandat : agir de manière proactive, consolider la confiance politique et traduire résolument les engagements bilatéraux en résultats concrets.

La visite réaffirme également l’attachement du Vietnam aux relations de bon voisinage, d’amitié traditionnelle, de coopération globale et durable avec le Cambodge, ainsi que sa volonté constante de consolider et de développer ces relations, tout en renforçant la confiance politique et la coordination entre les dirigeants de haut rang des deux pays.

VNA/CVN