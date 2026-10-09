Le Premier ministre Lê Minh Hung rencontre le président du PPC et du Sénat Hun Sen

Lors de sa rencontre avec M. Hun Sen à Phnom Penh, le 9 octobre, le Premier ministre du Vietnam, Lê Minh Hung, a souligné l’importance des relations Vietnam-Cambodge et convenu avec son interlocuteur de renforcer la coopération dans les domaines politique, économique, sécuritaire et socioculturel, ainsi que les liens entre les jeunes générations.

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Photo : VNA/CVN

Dans le cadre de sa visite officielle au Royaume du Cambodge, le Premier ministre vietnamien Lê Minh Hung a rencontré, le 9 octobre, au siège du Sénat, à Phnom Penh, Hun Sen, président du Parti du peuple cambodgien (PPC) et président du Sénat cambodgien.

M. Hun Sen a chaleureusement accueilli le Premier ministre Le Minh Hung et salué l’importance de sa première visite officielle au Cambodge en qualité de chef du gouvernement vietnamien, affirmant qu’elle contribuerait à donner un nouvel élan aux relations d’amitié et de proximité entre les deux pays.

Le Premier ministre vietnamien a salué le rôle et les contributions importantes de Hun Sen, se disant convaincu que les résultats obtenus permettraient au Cambodge de mettre en œuvre avec succès la première phase de sa Stratégie pentagonale et de poursuivre son développement vers la prospérité. Il a également félicité le Cambodge pour le succès de la 2e Conférence interparlementaire au niveau des présidents des parlements et affirmé que le Vietnam coopérerait étroitement avec le Cambodge et le soutiendrait dans l’organisation du 20e Sommet de la Francophonie, prévu en novembre 2026.

Le Premier ministre Lê Minh Hung a affirmé que le Vietnam appréciait toujours profondément l’amitié et le précieux soutien des dirigeants et du peuple cambodgiens, en particulier les contributions majeures de Hun Sen à l’édification, à la préservation et au renforcement des relations entre les deux pays. Il a souligné que les relations Vietnam - Cambodge revêtaient une importance majeure pour la stabilité et le développement de chacun des deux pays, et que les relations entre le Parti communiste du Vietnam et le Parti du peuple cambodgien constituaient un solide fondement politique orientant la coopération bilatérale.

Évoquant les relations bilatérales, les deux dirigeants ont salué les résultats importants obtenus par les deux parties ces dernières années. La confiance politique continue de se consolider grâce aux visites et aux contacts réguliers de haut niveau, tandis que les relations entre les deux Partis jouent un rôle d’orientation générale de la coopération dans tous les domaines.

La coopération en matière de défense et de sécurité s’approfondit et constitue un pilier important des relations bilatérales. La coopération économique, commerciale et en matière d’investissement poursuit son développement, avec des intérêts de plus en plus étroitement liés.

Le Vietnam demeure l’un des principaux investisseurs et partenaires commerciaux du Cambodge. La coopération dans d’autres domaines se diversifie, tandis que les échanges entre les peuples se maintiennent et s’élargissent, notamment entre les localités partageant une frontière commune. La coopération entre l’Assemblée nationale du Vietnam, d’une part, et le Sénat et l’Assemblée nationale du Cambodge, d’autre part, se resserre également.

Photo : VNA/CVN

Afin de donner une nouvelle impulsion aux relations bilatérales dans la nouvelle période, les deux dirigeants sont convenus de continuer à promouvoir les mécanismes de coopération existants dans tous les domaines, notamment les rencontres entre les deux Partis. Ils ont souligné l’importance des échanges entre les jeunes dirigeants et les jeunes des deux pays, ainsi que de l’élargissement de la coopération entre les organes législatifs, exécutifs et judiciaires, les organisations populaires et les collectivités locales des deux pays.

Consolider la solidarité et les relations de coopération

Les deux parties sont convenues de renforcer la connectivité économique, de développer les postes-frontières et les infrastructures frontalières, d’accroître les investissements vietnamiens au Cambodge, de mettre en œuvre efficacement les projets de coopération et de lever les difficultés et les obstacles afin de faciliter les échanges commerciaux et les investissements. Elles ont également encouragé les entreprises à élargir leur coopération dans des secteurs à fort potentiel, tels que la transformation des produits agricoles, l’aquaculture, les énergies propres et la logistique. Elles ont en outre souligné le rôle des organes législatifs des deux pays dans le perfectionnement du cadre institutionnel, la mise en place d’un cadre juridique favorable et le suivi de la mise en œuvre des accords de coopération.

Les deux dirigeants ont souligné la nécessité d’approfondir davantage la coopération en matière de défense et de sécurité, de maintenir une frontière de paix, de stabilité, de coopération et de développement, et d’accélérer le règlement des secteurs frontaliers où la démarcation et le bornage ne sont pas encore achevés. Ils ont également appelé à renforcer la coordination entre les forces compétentes et les autorités des localités frontalières. Les deux parties sont convenues de poursuivre leur coopération dans la recherche, le recueil et le rapatriement des restes des soldats volontaires et des experts vietnamiens tombés au Cambodge.

Le Premier ministre Lê Minh Hung a demandé à Hun Sen de continuer à accorder une attention particulière à la communauté d’origine vietnamienne au Cambodge et à l’aider à résoudre ses difficultés, notamment celles liées à la nationalité et aux documents juridiques, afin que ses membres puissent stabiliser leur vie, s’intégrer dans la société locale et continuer à jouer leur rôle de passerelle d’amitié entre les deux pays. Il a également souhaité que Hun Sen veille à faciliter les activités des investisseurs et des entreprises vietnamiennes opérant au Cambodge.

Les deux dirigeants sont convenus de renforcer l’éducation et la sensibilisation afin que les jeunes générations comprennent correctement l’histoire et la tradition d’amitié, de solidarité et d’entraide entre les deux pays. Ils ont également décidé d’élargir les échanges entre les peuples et de multiplier les rencontres entre les jeunes dirigeants et les jeunes des deux pays. Les deux parties ont salué les activités de coopération en matière de formation des jeunes dirigeants, qui contribuent à renforcer la conscience et le sens des responsabilités des jeunes générations dans la préservation et la promotion des liens étroits entre les trois pays.

Les deux parties coopéreront pour organiser avec succès les activités prévues dans le cadre de l’"Année de l’amitié Vietnam - Cambodge" en 2027, à l’occasion du 60e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre les deux pays. Elles continueront également à promouvoir les échanges et la coopération entre le Vietnam, le Cambodge et le Laos, contribuant ainsi à consolider la solidarité et les relations de coopération entre les trois pays.

VNA/CVN