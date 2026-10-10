Le PM Lê Minh Hưng visite le projet Angkormilk de Vinamilk au Cambodge

Le Premier ministre vietnamien Lê Minh Hưng, en visite officielle au Cambodge, a visité le 10 octobre à Phnom Penh l’usine Angkormilk, un projet de la Société par actions des produits laitiers du Vietnam (Vinamilk).

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Photo : VNA/CVN

Le chef du gouvernement, Lê Minh Hưng a salué les résultats obtenus par ce projet, qu’il a présenté comme une illustration concrète de la réussite des investissements vietnamiens au Cambodge et de leur contribution au renforcement des relations bilatérales.

Coopération économique renforcée

Selon lui, lors de son entretien avec son homologue cambodgien Hun Manet, les deux parties sont convenues de renforcer la connectivité entre leurs économies, notamment dans les transports, et de faciliter la coopération entre les entreprises.

Elles ont également décidé de porter la Commission de coopération économique, commerciale et d'investissement au niveau de vice-Premier ministre et d'organiser au moins une fois par an un dialogue entre les vice-Premiers ministres et les entreprises des deux pays.

Photo : Tuoi Tre/CVN

Le chef du gouvernement a encouragé Angkormilk à poursuivre l'expansion de ses activités, à respecter les lois et réglementations locales et à garantir la qualité des produits ainsi que la sûreté sanitaire.

Il a également appelé l'entreprise à s'intégrer davantage dans les chaînes d'approvisionnement et les réseaux de distribution afin de renforcer sa présence au Cambodge, tout en contribuant à la création d'emplois, au développement économique du pays et aux activités sociales, favorisant ainsi l'amitié entre les deux pays.

Concernant les propositions de l’entreprise et ses perspectives de développement, le Premier ministre Lê Minh Hưng a réaffirmé que le gouvernement, les ministères et les autorités locales vietnamiens continueraient d'accompagner les entreprises nationales et de leur offrir des conditions favorables pour investir et exercer leurs activités à l’étranger, une priorité pour le Vietnam.

Nouvelles perspectives de croissance

Selon la directrice générale de Vinamilk, Mai Kiều Liên, après plus d’une décennie d’investissement au Cambodge, Vinamilk estime qu’Angkormilk dispose encore d’un potentiel considérable pour accroître sa production, développer sa chaîne de valeur et contribuer davantage au développement économique des deux pays.

Parti d'un investissement initial de plus de 20 millions de dollars, le projet a bénéficié à ce jour d'un investissement total de 51,7 millions de dollars de Vinamilk.

Sur la période 2015-2025, Angkormilk a enregistré un chiffre d'affaires cumulé de 573 millions de dollars et un bénéfice après impôts de 83 millions de dollars. En 2025, le chiffre d'affaires a avoisiné les 104 millions de dollars, pour un bénéfice après impôts de 11 millions de dollars.

Au cours des neuf premiers mois de 2026, le chiffre d'affaires a augmenté de 230% et le bénéfice après impôts de 238% par rapport à la même période de l'année précédente.

Le projet assure un emploi stable à 662 travailleurs cambodgiens et a contribué à la constitution d’un réseau de près de 110 fournisseurs locaux, qui emploient au total environ 10.000 personnes. Vinamilk prévoit d’agrandir l’usine Angkormilk afin d’accroître ses capacités de production.

VNA/CVN