Le PM vietnamien arrive à Phnom Penh pour une visite officielle au Cambodge

Le Premier ministre (PM) du Vietnam, Lê Minh Hung, est arrivé, vendredi après-midi, 9 octobre, à l’aéroport international Techo, à Phnom Penh, pour entamer une visite officielle au Royaume du Cambodge, à l’invitation de son homologue cambodgien Hun Manet.

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Photo: VNA/CVN

La délégation vietnamienne a été accueillie par le ministre cambodgien du Plan, Bin Trachhai, représentant du Comité national d’organisation des fêtes nationales et internationales, le secrétaire d’État au ministère des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Ung Rachana, l’ambassadrice du Cambodge au Vietnam, Touch Sopharath, ainsi que des responsables du département Asie-Pacifique de ce ministère.

Du côté vietnamien, étaient présents l’ambassadeur du Vietnam au Cambodge, Nguyên Minh Vu, des représentants des agences vietnamiennes au Cambodge, des cadres et employés de l’ambassade, ainsi que de nombreux membres de la communauté d’origine vietnamienne dans le pays.

Il s’agit de la première visite officielle du Premier ministre Lê Minh Hung au Cambodge. Cette visite revêt une importance particulière et témoigne de la haute priorité accordée par le Parti, l’État et le gouvernement vietnamiens aux relations bilatérales.

Elle contribuera à approfondir davantage les liens entre les deux pays, fondés sur le principe de "bon voisinage, amitié traditionnelle, coopération globale et durabilité à long terme".

Photo : VNA/CVN

Selon le programme prévu, le Premier ministre Lê Minh Hung et les hauts dirigeants cambodgiens échangeront de manière approfondie sur des mesures concrètes visant à promouvoir la coopération, notamment dans les domaines répondant aux besoins et aux intérêts des deux pays.

La visite permettra également de renforcer la coopération dans l’éducation et la formation, le développement des ressources humaines, les sciences et les technologies, ainsi que dans de nouveaux secteurs adaptés aux exigences du développement de chaque pays. Les échanges populaires, notamment entre les jeunes générations, seront également encouragés.

Cette visite constitue enfin une étape préparatoire concrète à la célébration, en 2027, du 60e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et le Cambodge.

VNA/CVN