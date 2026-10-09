Entrevue entre le PM vietnamien et la présidente de l’AN cambodgienne

Le Premier ministre (PM) vietnamien Lê Minh Hung et la présidente de l’Assemblée nationale (AN) cambodgienne, Khuon Sudary, ont souligné, le 9 octobre à Phnom Penh, l’importance de consolider la solidarité et l’amitié traditionnelles entre les deux pays, de renforcer la coopération bilatérale et de promouvoir les échanges entre les populations, notamment les jeunes générations.

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Photo : VNA/CVN

Dans le cadre de sa visite officielle au Royaume du Cambodge, le Premier ministre vietnamien Lê Minh Hung a rencontré, dans l’après-midi du 9 octobre, la présidente de l’Assemblée nationale cambodgienne, Khuon Sudary, au siège de l’Assemblée nationale, à Phnom Penh.

Khuon Sudary a chaleureusement salué la visite officielle du Premier ministre Lê Minh Hung et de la délégation vietnamienne de haut rang, soulignant qu’elle revêtait une grande importance et témoignait de l’attachement du Vietnam au renforcement et à l’approfondissement des relations entre les deux pays. Elle a transmis ses salutations au secrétaire général du Parti et président de la République, Tô Lâm, ainsi qu’au président de l’Assemblée nationale, Trân Thanh Mân, et exprimé sa gratitude pour l’accueil chaleureux et solennel qui lui avait été réservé lors de sa récente visite officielle au Vietnam, en juillet 2026.

La présidente de l’Assemblée nationale cambodgienne a vivement félicité le Vietnam pour les importantes réalisations accomplies ces dernières années en matière de développement. Saluant la vision et la détermination des dirigeants vietnamiens dans la réalisation des objectifs stratégiques de développement, elle s’est dite convaincue que le Vietnam continuerait d’obtenir des résultats importants et atteindrait ses objectifs de développement à l’horizon 2030 et 2045. Elle a affirmé que le Cambodge soutenait constamment les succès du Vietnam.

Soulignant que la solidarité et l’amitié entre le Cambodge et le Vietnam s’étaient forgées et consolidées au fil des générations, les deux peuples s’étant toujours épaulés et soutenus dans les moments difficiles, Khuon Sudary a réaffirmé que le Cambodge accordait une grande importance et une priorité élevée au maintien et au renforcement de son amitié traditionnelle et de sa coopération intégrale avec le Vietnam. Dans un contexte international et régional marqué par de nombreuses évolutions, la solidarité et les liens étroits entre les deux pays revêtent une importance accrue et doivent être préservés et valorisés dans l’intérêt des deux peuples, ainsi que pour la paix, la stabilité et le développement de la région.

Le Premier ministre Lê Minh Hung s’est réjoui de retrouver la présidente de l’Assemblée nationale cambodgienne et lui a transmis les salutations ainsi que les meilleurs vœux du secrétaire général du Parti et président de la République, Tô Lâm, et du président de l’Assemblée nationale, Trân Thanh Mân.

Il a félicité le Cambodge et son peuple pour les réalisations importantes obtenues ces dernières années, exprimant sa conviction que le pays poursuivrait son développement et sa prospérité et atteindrait ses objectifs nationaux. Il a souligné que le Vietnam accordait toujours une grande importance et une priorité élevée au renforcement et au développement de relations de bon voisinage, d’amitié traditionnelle, de coopération intégrale et de durabilité à long terme avec le Cambodge. La solidarité et les liens étroits entre les deux peuples, patiemment cultivés par les générations successives de dirigeants et de citoyens des deux pays, doivent être préservés et renforcés, a-t-il affirmé.

Évoquant les résultats de son entretien avec le Premier ministre cambodgien Hun Manet, tenu le même jour, Lê Minh Hung a indiqué que les deux parties avaient procédé à des échanges approfondis et dégagé d’importants consensus sur les orientations et mesures destinées à rendre leur coopération bilatérale plus concrète et plus efficace dans les temps à venir. Elles sont convenues de continuer à consolider la confiance politique, de maintenir régulièrement les visites et contacts de haut niveau et de renforcer l’efficacité des mécanismes de coopération bilatérale.

Les deux parties sont également convenues d’encourager les entreprises vietnamiennes et cambodgiennes à intensifier leurs investissements et leur coopération dans la production, à développer des chaînes de valeur transfrontalières dans l’industrie et les produits agricoles, ainsi qu’à élargir les activités de transformation. Elles entendent en outre promouvoir la connectivité des infrastructures, la logistique et le commerce frontalier, tout en facilitant les investissements, les activités commerciales et les échanges entre les populations. Ces efforts contribueront concrètement au développement socio-économique et à l’amélioration des conditions de vie des habitants des deux pays.

Mme Khuon Sudary s’est félicitée des résultats obtenus lors de l’entretien entre les deux Premiers ministres et a exprimé son soutien à la signature et à l’échange des documents de coopération bilatérale.

Photo : VNA/CVN

Les deux dirigeants ont convenu de continuer à valoriser le canal de coopération parlementaire. Les deux Assemblées nationales renforceront leur coordination et accompagneront les gouvernements dans la promotion de la coopération dans différents domaines. Ils ont également réaffirmé leur soutien au rôle central de l’ASEAN dans le maintien de la paix, de la stabilité, de la coopération et du développement dans la région.

Les deux dirigeants ont souligné l’importance de renforcer les échanges entre les populations, en particulier entre les jeunes générations des deux pays, afin de leur permettre de mieux comprendre l’histoire et la tradition de solidarité et d’amitié entre le Vietnam et le Cambodge, ainsi que leur responsabilité dans la préservation et le développement de ces relations.

À l’approche du 60e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et le Cambodge (24 juin 1967 – 24 juin 2027), les deux parties sont convenues de coordonner l’organisation des activités prévues dans le cadre de l’"Année de l’amitié Vietnam-Cambodge 2027". Une attention particulière sera accordée aux échanges et à la coopération entre les deux Assemblées nationales, les organismes compétents, les collectivités locales et les populations des deux pays, afin de promouvoir leur tradition de solidarité et d’amitié et de consolider les fondements sociaux des relations bilatérales, pour qu’elles continuent de se développer de manière stable et durable à l’avenir.

VNA/CVN