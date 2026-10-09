Entretien entre le Premier ministre vietnamien et son homologue cambodgien

Le Vietnam et le Cambodge entendent approfondir leur coopération dans tous les domaines, consolider leur amitié traditionnelle et porter leurs échanges commerciaux à 20 milliards de dollars dans les prochaines années, à l’occasion de la visite officielle du Premier ministre vietnamien Lê Minh Hưng au Cambodge.

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Photo : VNA/CVN

Le Premier ministre vietnamien Lê Minh Hung et son homologue cambodgien Hun Manet ont eu dans l’après-midi du 9 octobre, un entretien au Palais de la paix, dans la capitale Phnom Penh, juste après la cérémonie officielle d’accueil solennelle organisée en l’honneur du dirigeant vietnamien.

Lors de l’entretien, le Premier ministre Hun Manet a salué la première visite officielle au Cambodge du Premier ministre Lê Minh Hung en tant que chef du gouvernement vietnamien. Il a souligné l’importance de cette visite, qui contribuera à rendre les relations bilatérales toujours plus concrètes et efficaces. Il a exprimé sa reconnaissance et sa gratitude pour le soutien considérable et opportun apporté par le Vietnam au Cambodge dans sa lutte pour l’indépendance et la libération du pays du régime génocidaire, ainsi que dans l’œuvre actuelle de construction et de développement national.

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Le Premier ministre cambodgien a salué les réalisations du Vietnam, notamment ses efforts de réforme de l’appareil administratif et de promotion d’une croissance économique rapide et durable. Il s’est dit convaincu que le Vietnam atteindrait avec succès ses objectifs stratégiques de développement à l’horizon 2030 et 2045. Il a affirmé que le gouvernement et le peuple cambodgiens souhaitaient toujours préserver et promouvoir avec le Vietnam les relations de "bon voisinage, d’amitié traditionnelle, de coopération globale et de durabilité à long terme", au service de la paix, de la stabilité et de la prospérité des deux pays.

Pour sa part, le Premier ministre Lê Minh Hung a souligné que les relations d’amitié et de bon voisinage entre le Vietnam et le Cambodge, forgées par les sacrifices et les contributions de nombreuses générations, constituaient un patrimoine inestimable pour les deux pays et revêtaient également une importance majeure pour la paix, la stabilité et le développement de la région. Il a affirmé que le Vietnam accordait toujours une grande importance à ces relations et qu’il continuerait d’œuvrer avec le Cambodge à la préservation et à la valorisation de la tradition de solidarité et d’attachement entre les deux peuples.

Les deux Premiers ministres se sont réjouis des développements positifs des relations Vietnam - Cambodge ces derniers temps. Les relations politiques continuent de se consolider et la confiance politique de se renforcer grâce au maintien régulier des visites et des contacts de haut niveau. La coopération en matière de défense et de sécurité demeure un pilier important des relations bilatérales. La coopération dans les domaines de l’économie, du commerce, de l’investissement, de l’éducation et de la formation, ainsi que les échanges entre les peuples, bénéficient d’une attention particulière et a enregistré de nombreux résultats positifs. Les deux parties ont également constaté le renforcement de la coopération touristique, notamment grâce à la coordination des activités de promotion visant à attirer des visiteurs étrangers désireux de découvrir les deux pays.

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Les deux parties sont convenues de poursuivre la mise en œuvre efficace des accords conclus et de valoriser le rôle des mécanismes de coopération bilatérale, afin de créer des bases solides pour un développement stable, concret et durable de leurs relations.

Les deux Premiers ministres ont également convenu de renforcer leur coopération et leur coordination étroite afin de garantir la sécurité, l’ordre public et la sûreté sociale dans chaque pays. Ils ont réaffirmé le principe selon lequel aucune force ne serait autorisée à utiliser le territoire de l’un des deux pays pour mener des activités dirigées contre l’autre ou portant atteinte à sa sécurité et à ses intérêts. Les deux parties se sont engagées à renforcer leur coordination en matière de gestion et de protection des frontières, ainsi que de lutte contre la criminalité transnationale, notamment la cybercriminalité et les escroqueries en ligne, contribuant ainsi à garantir la sécurité des populations des deux pays.

À cette occasion, le Premier ministre Lê Minh Hung a félicité son homologue Hun Manet pour le succès de la conférence internationale sur la lutte contre les escroqueries en ligne, qu’il a présidée à Phnom Penh en septembre dernier. Il a affirmé que les organismes compétents vietnamiens étaient prêts à poursuivre le partage d’expériences et à renforcer leur coordination avec la partie cambodgienne dans ce domaine.

En matière de coopération économique, commerciale et d’investissement, les deux Premiers ministres ont affirmé leur détermination à donner une nouvelle impulsion à la connectivité entre les deux économies, en valorisant leurs potentiels, leurs avantages respectifs et leur complémentarité. Ils ont convenu de promouvoir la coopération économique transfrontalière et de faciliter les activités commerciales, d’investissement et d’affaires des entreprises des deux pays.

Les deux parties sont convenues de s’efforcer de porter le volume des échanges commerciaux bilatéraux à 20 milliards de dollars dans les temps à venir. Elles ont encouragé les entreprises des deux pays à intensifier leur coopération en matière d’investissement, à développer des chaînes de valeur industrielles et agricoles transfrontalières et à élargir les activités de transformation. Elles entendent ainsi passer progressivement des échanges commerciaux traditionnels à une coopération plus étroite en matière d’investissement, de production et de transformation approfondie.

Les deux parties sont également convenues de renforcer la coopération entre les collectivités locales, en particulier les provinces frontalières, et de promouvoir la connectivité des infrastructures, du commerce et de la logistique afin de faciliter la circulation des marchandises et les échanges entre les populations. Les deux Premiers ministres ont souligné que le développement de la coopération économique devait aller de pair avec le maintien de la sécurité et de l’ordre dans les zones frontalières, ainsi qu’avec la construction d’une frontière de paix, d’amitié, de coopération et de développement commun.

Pour élargir les échanges entre les peuples

Les deux parties ont souligné l’importance d’élargir les échanges entre les peuples, notamment en renforçant les activités favorisant les liens entre les jeunes et les jeunes dirigeants des deux pays. Ces échanges permettront aux jeunes générations de mieux comprendre l’histoire et la tradition d’amitié, de solidarité et de coopération entre le Vietnam et le Cambodge, et de continuer à assumer leur responsabilité dans la préservation, la consolidation et la valorisation des bonnes relations entre les deux peuples.

Les deux pays coopéreront pour organiser comme il se doit les activités prévues dans le cadre de l’"Année de l’amitié Vietnam - Cambodge 2027", qui marquera le 60e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre les deux pays, le 24 juin 1967. Ces activités contribueront à promouvoir la solidarité et les liens étroits entre les deux peuples, consolidant ainsi les fondements sociaux des relations Vietnam - Cambodge.

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Lors de leurs échanges approfondis sur la situation régionale et internationale, les deux Premiers ministres sont convenus de renforcer le partage d’informations et les consultations sur les questions stratégiques liées à la sécurité, à la stabilité et au développement de chaque pays. Ils ont également convenu de poursuivre leur coordination étroite et leur soutien mutuel au sein de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN) et des autres mécanismes multilatéraux auxquels les deux pays participent.

À l’issue de l'entretien, les deux Premiers ministres, Lê Minh Hung et Hun Manet, ont assisté à la cérémonie d’échange de six documents de coopération bilatérale dans les domaines de la sécurité, de la lutte contre les stupéfiants, du commerce, de la culture, de l’éducation et de la formation.

VNA/CVN