Le président de l'Assemblée nationale appelle à une action législative efficace

Le président de l’Assemblée nationale (AN), Trân Thanh Mân, a appelé le Comité du Parti de l’AN à concrétiser rapidement les orientations du Comité central du Parti, à améliorer la qualité de l’élaboration des lois et à lever les obstacles au développement.

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Photo : VNA/CVN

Le président de l’Assemblée nationale (AN), Trân Thanh Mân, a appelé le Comité du Parti de l’Assemblée nationale à concrétiser rapidement les orientations et décisions du Comité central du Parti en actions concrètes, à améliorer la qualité de l’élaboration des lois et à lever les obstacles afin de mobiliser pleinement les ressources au service du développement national.

Le 9 octobre après-midi, au siège de l’AN à Hanoï, le président de l’Assemblée nationale Trân Thanh Mân, membre du Bureau politique, secrétaire du Comité du Parti de l’AN et président de l’AN, a présidé la sixième réunion du Comité exécutif du Comité du Parti de l’AN pour le mandat 2025-2030.

Les participants ont évalué les résultats des activités des neuf premiers mois de l’année, défini les missions prioritaires pour les trois derniers mois et examiné des questions relatives au travail du personnel, au renforcement des capacités des cadres ainsi que d’autres dossiers importants.

Dans son allocution, le président de l’Assemblée nationale Trân Thanh Mân a souligné que cette réunion se tenait dans la foulée du quatrième Plénum du Comité central du Parti du XIVe mandat, qui a défini des orientations importantes concernant le renouvellement des méthodes de direction, le travail du personnel, la valorisation des talents et la mobilisation des ressources au service du développement national.

Pour le Comité du Parti de l’AN, les exigences sont claires : les orientations du Comité central doivent être rapidement traduites dans les textes législatifs et réglementaires, les décisions adoptées doivent être mises en œuvre avec détermination et les obstacles identifiés doivent être résolument levés.

Le président de l’AN a insisté sur la nécessité de transformer sans délai le consensus dans la perception des enjeux en actions concrètes et de traduire les conclusions de la réunion en résultats tangibles dès le quatrième trimestre.

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Concernant les missions prioritaires pour la période à venir, il a demandé de concentrer tous les efforts sur la deuxième session de la XVIe législature de l’AN et de mener à bien l’ensemble des tâches prévues pour 2026. La priorité absolue doit être accordée à la qualité et à la rapidité de l’élaboration du cadre institutionnel. L’AN doit continuer à jouer pleinement son rôle dans la mise en place d’un cadre juridique favorable au développement, la levée des obstacles et la mobilisation des ressources.

Selon Trân Thanh Mân, les orientations et décisions du Comité central doivent être institutionnalisées rapidement, fidèlement et intégralement, tout en garantissant leur faisabilité. Chaque projet de loi et de résolution doit faire l’objet d’un examen approfondi afin d’en garantir la qualité et l’adéquation aux réalités. Il a appelé les responsables des Comités du Parti des différentes instances de l’AN ainsi que les députés à plein temps à renforcer leur sens des responsabilités dans l’élaboration des textes législatifs et à agir résolument en faveur du développement du pays.

Il a notamment demandé d’examiner minutieusement plusieurs projets de textes ayant une incidence directe sur la vie de la population et les activités des entreprises, dont la Loi foncière, le Code pénal, la Loi sur le budget de l’État, la Loi sur l’investissement public, la Loi sur le logement et la Loi sur les activités immobilières.

Ces textes doivent être soigneusement réexaminés avant leur soumission à l’AN pour adoption, afin d’en garantir la qualité et la faisabilité, tout en répondant rapidement aux difficultés rencontrées par les citoyens et les entreprises dans la production, les activités économiques et la vie quotidienne. Le président de l’AN a souligné qu’il fallait prendre les décisions lorsque les conditions étaient réunies et lever les obstacles dès lors qu’ils étaient identifiés. Il a également appelé à prévenir résolument les intérêts particuliers et les groupes d’intérêts dans l’élaboration des lois, afin que le cadre institutionnel ouvre véritablement la voie au développement et permette de mobiliser et de valoriser pleinement les ressources disponibles.

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Parallèlement, le président de l’Assemblée nationale Trân Thanh Mân a souligné que le renforcement de la construction du Parti et le développement des ressources humaines devaient se traduire par des résultats concrets. La réunion a approuvé un programme d’action visant à renforcer les compétences des cadres, à attirer et à valoriser les ressources humaines hautement qualifiées au sein des organes de l’AN et à poursuivre le perfectionnement global du travail du personnel.

L’affectation, l’utilisation et l’évaluation des cadres doivent reposer sur leurs qualités, leurs compétences, les résultats obtenus et l’efficacité de leur travail. Les cadres doivent être encouragés à innover, à oser penser, agir et assumer leurs responsabilités dans l’intérêt général. Le président de l’AN a souligné que des décisions à la hauteur des exigences du développement nécessitaient des équipes consultatives dotées des compétences correspondantes.

Il a également appelé à renforcer la discipline et la rigueur dans l’exécution des missions, tout en renouvelant les méthodes de travail. Les résolutions et conclusions du Comité central doivent se traduire par des tâches concrètes au quotidien, chaque mission devant être assortie d’un responsable clairement désigné, d’un calendrier précis, de résultats attendus et d’une responsabilité clairement définie. Les responsables à tous les niveaux doivent montrer l’exemple et prendre de manière proactive les décisions relevant de leurs compétences, sans éviter ni transférer leurs responsabilités.

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Saluant les changements positifs dans la réflexion et l’action de la Permanence du Comité du Parti de l’AN et de la Permanence de l’AN dans la mise en œuvre des résolutions du Parti, Trân Thanh Mân a appelé à poursuivre une coordination étroite et concrète avec le gouvernement, dans un esprit constructif et dans l’intérêt du pays et de la population.

Soulignant que les trois derniers mois de l’année constituent une période décisive pour évaluer les capacités de direction et l’efficacité de l’action de l’ensemble du Comité du Parti de l’AN, il a exhorté ses membres à préserver l’unité, à maintenir la discipline et à assumer pleinement leurs responsabilités. Les missions confiées doivent être menées à bien et les engagements pris doivent être respectés, les résultats concrets devant constituer le principal critère d’évaluation.

Le président de l’AN a enfin insisté sur l’importance du travail politique et idéologique auprès des cadres et des membres du Parti, ainsi que sur la nécessité de consolider la solidarité, la cohésion et l’entraide au sein de chaque organisation du Parti.

VNA/CVN