Khanh Hoà se prépare à accueillir l’APEC 2027

En prévision de l’Année de l’APEC Vietnam 2027, la province de Khanh Hoà s’emploie à réunir les conditions nécessaires pour contribuer à l’organisation des activités prévues dans le cadre de cet événement.

>> APEC 2027 : les décaissements progressent, mais plusieurs chantiers restent à la traîne

>> APEC 2027 : un Comité national renforcé pour accélérer les préparatifs

>> APEC 2027 : Phu Quôc accélère sa mue en destination de tourisme d’affaires

>> APEC 2026 : fort potentiel de coopération financière entre le Vietnam et Hong Kong (Chine)

Photo : VNA/CVN

Les préparatifs couvrent de nombreux domaines, de la promotion de l’investissement, du commerce et du tourisme à la communication et à la promotion de l’image de la province, en passant par l’amélioration des infrastructures, la garantie de la sécurité et de la sûreté, ainsi que la qualité des services offerts aux délégués internationaux.

La province accueillera la première réunion des hauts fonctionnaires de l’APEC (SOM 1), ainsi que la réunion des vice-ministres des Finances et des vice-gouverneurs des banques centrales de l’APEC (FCBDM).

Le président du Comité populaire provincial de Khanh Hoà, Nguyên Viêt Hùng, a demandé aux organismes, aux collectivités locales et aux unités concernés de se coordonner avec le Secrétariat national de l’APEC 2027 et les sous-comités du Comité national de l’APEC 2027 pour organiser efficacement les activités et les événements prévus dans le cadre du Forum de coopération économique Asie-Pacifique (APEC) 2027. Cette coordination vise à assurer une préparation cohérente et à garantir le bon déroulement des activités relevant de chaque organisme et unité concerné.

Activités de promotion

Khanh Hoà accorde une attention particulière à l’étude et à l’organisation d’activités de promotion de l’investissement, du commerce et du tourisme, ainsi qu’au renforcement de la coopération internationale, en adéquation avec le potentiel, les atouts et les orientations de développement socio-économique de la province. Les activités organisées en marge des réunions de l’APEC devraient offrir de nouvelles possibilités de nouer des contacts avec des partenaires et des entreprises internationales, de promouvoir l’environnement d’investissement de la province et d’élargir les marchés pour les secteurs dans lesquels elle dispose d’atouts.

Photo : VNA/CVN

Les agents de liaison, les volontaires, les guides touristiques et les personnels de service seront sélectionnés et formés afin d’améliorer la qualité des services et d’assurer le bon déroulement des activités protocolaires et de l’accueil des délégués de l’APEC. Une attention particulière sera accordée à leurs compétences professionnelles et à leur capacité à répondre aux exigences de l’accueil de délégations internationales.

La sécurité et la sûreté constituent une priorité dans tous les domaines et sur l’ensemble des sites où se dérouleront les événements. La province de Khanh Hoà élabore des plans de protection, anticipe les risques et prépare des mesures d’intervention face aux situations imprévues susceptibles d’affecter le calendrier ou le déroulement des événements. Les dispositifs de sécurité aérienne, le renforcement des contrôles de sûreté, ainsi que les mesures sanitaires et de contrôle sanitaire à l’aéroport international de Cam Ranh sont préparés conformément à la réglementation en vigueur et aux exigences concrètes liées à l’organisation des événements.

La préparation en amont des conditions nécessaires à l’accueil des activités de l’APEC 2027 contribuera à garantir leur déroulement dans des conditions de sécurité, avec soin et efficacité. Elle offrira également à Khanh Hoà l’occasion de renforcer ses liens internationaux et de promouvoir son image. La province entend ainsi mieux valoriser son potentiel et ses atouts, tout en renforçant son positionnement et sa compétitivité dans le processus d’intégration internationale et de développement.

VNA/CVN