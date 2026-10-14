Le Vietnam doit capitaliser sur son reclassement FTSE pour attirer la finance durable

Le reclassement du marché boursier vietnamien par FTSE Russell, intervenu le 21 septembre, ouvre la voie aux capitaux étrangers, mais le véritable défi consiste désormais à faire du Vietnam une destination d’investissement majeure et durable, plutôt qu’une simple ligne de faible pondération dans les portefeuilles mondiaux.

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Photo : BTC/CVN

Don Lam, Pdg et cofondateur de VinaCapital, a partagé cette analyse lors de la Conférence des investisseurs 2026. Organisé mardi 13 octobre à Hô Chi Minh-Ville par le groupe, cet événement a réuni plus de 140 investisseurs et représentants d’institutions financières nationales et internationales pour évaluer le potentiel des grandes classes d’actifs, au moment où le marché des capitaux vietnamien amorce un nouveau cycle de croissance.

Il a souligné que le Vietnam résiste bien dans un contexte mondial difficile, soutenu par les exportations de produits de haute technologie et des investissements massifs dans les infrastructures. Le reclassement du marché boursier par FTSE Russell au rang de "marché émergent secondaire" constitue une étape clé qui renforce la crédibilité du Vietnam auprès des investisseurs internationaux.

Ces perspectives sont solidement étayées par une démographie dynamique et un vaste potentiel d’industrialisation, d’urbanisation et de gains de productivité. Combinés, ces leviers forment le socle d’une croissance durable et de rendements à long terme.

Pour tirer pleinement parti de ce reclassement, le Vietnam doit poursuivre l’approfondissement de son marché des capitaux, diversifier sa gamme de produits d’investissement et accroître sa capacité à absorber les flux de capitaux.

Un éventuel reclassement par MSCI au statut de marché émergent, ainsi que l’obtention possible d’une note de crédit souverain de catégorie "investissement", pourraient donner une nouvelle impulsion au pays dans les années à venir. La concrétisation de ces objectifs dépendra toutefois d’améliorations durables de la qualité du marché ainsi que des fondamentaux économiques et financiers, a-t-il ajouté.

S’adressant à la conférence, le président du Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville, Nguyên Van Duoc, a déclaré que la ville avait atteint une étape charnière de sa croissance.

En tant que locomotive économique du pays, la mégapole du Sud accélère ses investissements dans les infrastructures et cherche à attirer des capitaux de qualité dans des secteurs identifiés comme leviers de croissance pour la prochaine décennie, notamment la technologie et l’intelligence artificielle, les énergies vertes, l’industrie de haute technologie, la logistique et les services financiers.

Cette démarche élargit les possibilités de mise en adéquation des capitaux internationaux avec les besoins de financement de l’économie, mais exige également une meilleure qualité des projets, un renforcement des capacités des entreprises et une utilisation plus efficiente des capitaux.

Le professeur Russell Napier, stratège en macroéconomie et auteur de l’ouvrage "Anatomy of the Bear", a présenté l’exposé principal sur les perspectives mondiales. S’appuyant sur son expertise en matière de flux de capitaux et de cycles de marché à long terme, il a évalué la position du Vietnam dans le prochain cycle d’allocation de capitaux des investisseurs internationaux.

Les débats ont abordé un large spectre de thématiques stratégiques. Les participants ont ainsi analysé les perspectives du marché boursier vietnamien face à son futur reclassement, avant de se pencher sur la dynamique des capitaux privés : investissement technologique, capital-développement, ainsi que les opportunités offertes par les phases de pré-IPO et d’introduction en bourse (IPO).

Les échanges ont également mis en lumière l’essor des infrastructures d’intelligence artificielle, des énergies renouvelables et de l’investissement à impact climatique, sans oublier les projections pour le prochain cycle immobilier et l’évolution des secteurs de la banque et de la consommation.

Le financement du vaste programme de développement des infrastructures au Vietnam ainsi que le rôle du futur Centre financier international du pays se sont également invités à l’ordre du jour. Ces questions revêtent une importance capitale, car les infrastructures nécessitent des volumes de capitaux toujours plus importants, faisant de la diversification des canaux de financement et de la présence d’investisseurs à long terme des priorités absolues.

VNA/CVN