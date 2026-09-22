Vietnam - États-Unis : renforcer la coopération de défense

Dans le cadre de la participation du secrétaire général du Parti et président de la République, Tô Lâm, et de la haute délégation vietnamienne à la session de haut niveau du débat général de la 81 e session de l’Assemblée générale des Nations unies ainsi qu’à des activités bilatérales aux États-Unis, le général d’armée Phan Van Giang, membre du Bureau politique du Comité central du Parti, secrétaire adjoint de la Commission militaire centrale, vice-Premier ministre et ministre de la Défense, a reçu, le 22 septembre au matin (heure locale), à New York, le secrétaire par intérim à la Marine des États-Unis, Hùng Cao.

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Se réjouissant de retrouver le secrétaire par intérim à la Marine des États-Unis, Hùng Cao, à New York, le général d’armée Phan Van Giang a affirmé que le Vietnam souhaitait toujours développer sa coopération avec les États-Unis sur la base des intérêts légitimes des deux parties, contribuant ainsi à la paix, à la stabilité, à la coopération et au développement dans la région et dans le monde.

Photo : CPV/VN

Le général d’armée Phan Van Giang a hautement apprécié la coordination du Département de la Guerre des États-Unis pour organiser l’événement consacré à l’"Initiative de recherche des personnes disparues pendant la guerre au Vietnam", dans le cadre de la visite de la haute délégation vietnamienne, soulignant ainsi l’engagement des États-Unis à participer et à contribuer davantage à la "Campagne de 500 jours et nuits visant à accélérer la recherche, le rapatriement et l’identification des restes des martyrs" du Vietnam.

Rappelant les bonnes impressions laissées par sa récente visite au Vietnam, le secrétaire par intérim à la Marine des États-Unis, Hùng Cao, a salué les évolutions positives des relations Vietnam - États-Unis, dans lesquelles la coopération en matière de défense continue de jouer un rôle important pour la paix et la prospérité des deux pays, ainsi que pour la sécurité, la coopération et le développement dans la région.

Il a affirmé que les États-Unis accordaient une grande importance à leurs relations avec le Vietnam et soutenaient un Vietnam fort, indépendant, autonome et prospère, jouant un rôle de plus en plus important dans la région. Il a également exprimé le souhait de continuer à élargir la coopération bilatérale dans les domaines du règlement des conséquences de la guerre, de la sécurité maritime, du renforcement des capacités, de l’aide humanitaire et de la réponse aux catastrophes naturelles.

S’agissant de la coopération en matière de défense entre le Vietnam et les États-Unis, le général d’armée Phan Van Giang a souhaité que les deux parties continuent, dans les temps à venir, de coordonner la mise en œuvre des contenus de coopération déjà convenus, en se concentrant sur le règlement des conséquences de la guerre, la recherche, le rapatriement et l’identification des restes des militaires américains et vietnamiens morts pendant la guerre, le dialogue bilatéral sur les politiques de défense, l’industrie de défense, la sécurité maritime et la médecine militaire.

Le général d’armée Phan Van Giang a demandé aux États-Unis de continuer à accorder leur attention et leur soutien au Vietnam dans le règlement des conséquences de la guerre, notamment à travers des programmes d’aide aux personnes handicapées, de dépollution et d’amélioration de l’environnement dans les zones touchées.

Les deux parties devraient poursuivre leur coordination pour mettre en œuvre les engagements convenus, contribuant ainsi à garantir un environnement de vie sûr et à améliorer les conditions de vie de la population.

VNA/CVN