UOB relève à 9,2% ses prévisions de croissance du PIB vietnamien pour 2026

Fort de cette performance, les experts de la banque UOB ont officiellement relevé leur prévision de croissance du produit intérieur brut (PIB) pour l'ensemble de l'année, la portant de 7,0% à 8,5%.

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Photo : Vietnam+/CVN

Dans son dernier rapport sur les perspectives macroéconomiques, la banque singapourienne UOB prévoit une croissance du PIB vietnamien de 9,2% en 2026 et relève ses prévisions pour 2027 de 8,4% à 8,8%. Cet ajustement intervient après une progression du PIB de 9,95% en glissement annuel, portant la croissance sur les neuf premiers mois à 9,01%. Ce résultat dépasse les prévisions de 9% d’UOB et le consensus de 8,65% établi par Bloomberg.

Pour atteindre l’objectif de croissance annuelle de 10%, l’économie vietnamienne devrait toutefois progresser de 12,5 à 13% au quatrième trimestre. Les experts d’UOB jugent ce scénario difficile à réaliser, compte tenu d’un niveau de comparaison élevé avec la même période de l’année précédente et des signes d’affaiblissement des nouvelles commandes à l’exportation.

Malgré ces contraintes, la croissance du Vietnam en 2026 devrait largement dépasser les 8% enregistrés en 2025.

Pour 2027, UOB relève ses prévisions à 8,8%, misant sur la transformation progressive des investissements directs étrangers (IDE) enregistrés en capacités de production effectives, ainsi que sur les réformes visant à moderniser l’industrie et à développer des secteurs manufacturiers à forte valeur ajoutée. Ces perspectives tiennent également compte des retombées attendues de la diversification des chaînes d’approvisionnement et de la relocalisation des activités de production.

Au cours des neuf premiers mois de 2026, les IDE enregistrés ont atteint 50,36 milliards de dollars, en hausse de 76,4% sur un an, tandis que les IDE décaissés se sont élevés à 21,07 milliards de dollars, soit une progression de 12,1%.

Les experts d’UOB ont néanmoins mis en garde contre plusieurs risques susceptibles de peser sur les perspectives de croissance, notamment la hausse des prix de l’énergie liée à la prolongation du conflit entre les États-Unis et l’Iran, un éventuel durcissement des mesures tarifaires américaines après les élections de mi-mandat de 2026, les contraintes d’approvisionnement en électricité et les insuffisances des infrastructures, ainsi que le risque d’un décaissement des investissements publics plus lent que prévu.

Parallèlement au relèvement de ses prévisions de croissance, UOB a revu à la hausse ses prévisions d’inflation moyenne pour 2026, à 4,7%, contre 4,1% précédemment. En septembre, l’indice des prix à la consommation (IPC) a augmenté de 5,08% sur un an, tandis que sa progression moyenne sur les neuf premiers mois a atteint 4,52%, dépassant le seuil de 4,5% fixé comme objectif de maîtrise de l’inflation.

Concernant le taux de change, UOB indique que le dông vietnamien s’est apprécié d’environ 1% depuis le début de l’année, s’échangeant autour de 25.987 dôngs pour un dollar au 2 octobre. Cette stabilité repose toutefois principalement sur les mesures de gestion mises en œuvre par la Banque d’État du Vietnam.

VNA/CVN