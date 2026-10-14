APEC 2027

L’aéroport international de Gia Binh, un projet d’infrastructure d’envergure nationale

Le terminal VIP, la tour de contrôle aérien, les pistes et les systèmes d’exploitation intégrant l’intelligence artificielle (IA)… Les travaux de l’aéroport international de Gia Binh, dans la ville de Bac Ninh (Nord), sont accélérés afin d’être prêts à accueillir l’APEC 2027.

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Photo : CDT/CVN

Six mois avant l’APEC 2027 : du chantier à la capacité opérationnelle

La première phase de l’aéroport international de Gia Binh porte sur les infrastructures essentielles à l’accueil de l’APEC 2027, notamment l’aire de mouvement, le terminal VIP, la tour de contrôle aérien, les installations techniques et les systèmes de communication, de navigation et de surveillance aéronautiques.

Fin août 2026, la structure principale de la tour de contrôle, haute de 127 mètres, était achevée. Les travaux du terminal VIP, des pistes et d’autres ouvrages majeurs s’accélèrent. La construction se poursuit en parallèle avec l’approvisionnement en équipements, leur installation et les préparatifs opérationnels, afin de respecter les échéances fixées avant l’APEC 2027.

Parallèlement aux infrastructures aéroportuaires, la liaison routière Gia Binh - Hanoï est en cours de réalisation afin de renforcer la connectivité entre l’aéroport, la capitale et les principaux pôles de la région.

Mais les travaux sur le chantier ne représentent qu’une partie des préparatifs. En parallèle, les ressources humaines, les technologies et les capacités opérationnelles sont également en cours de développement. L’aéroport de Gia Binh a réalisé près de 90% de ses recrutements pour les postes opérationnels ainsi que de ses programmes de formation et de certification requis. L’objectif est d’atteindre 100% d’ici la fin de l'année 2026.

Les équipes sont formées pour répondre aux exigences d’un aéroport international de nouvelle génération, couvrant l’exploitation, les technologies, l’intelligence artificielle (IA), la cybersécurité et l’expérience des passagers.

Parallèlement aux travaux de construction, le développement technologique constitue une priorité. Les logiciels essentiels au fonctionnement du terminal VIP sont développés par l’équipe technologique de l’aéroport de Gia Binh, en collaboration avec le groupe One Mount.

Parmi eux, Amanda, le système de gestion et d’exploitation aéroportuaires, fournit des informations en temps réel sur les vols et les opérations, tout en intégrant l’intelligence artificielle (IA) pour faciliter l’analyse et la coordination. Des applications destinées au personnel, ainsi que des systèmes de cybersécurité, de surveillance et de contrôle des accès, sont également développés de manière coordonnée pour soutenir l’exploitation.

La valeur d’un aéroport ne se limite pas à ses pistes

Photo : VNA/CVN

Pour un événement de haut niveau comme l’APEC, ces capacités doivent non seulement répondre à l’ensemble des besoins, mais aussi constituer un premier test de l’intégration des infrastructures physiques, des technologies et des ressources humaines au sein d’un aéroport de nouvelle génération.

À l’échelle mondiale, cette transformation est déjà mise en œuvre dans plusieurs grands hubs aéroportuaires. À Singapour, Amsterdam ou Séoul, les aéroports jouent un rôle croissant : ils deviennent des pôles autour desquels se développent le commerce, la logistique, la production, les services et les espaces urbains, grâce à leur connexion au réseau international.

En 2025, Bac Ninh a enregistré un chiffre d’affaires total à l’import-export d’environ 182 milliards de dollars. Les secteurs de l’électronique, des ordinateurs et des produits optiques demeurent les principaux piliers de son appareil productif. Avant même que Gia Binh ne devienne un aéroport international pleinement opérationnel, la région disposait déjà d’un réseau industriel tourné vers la production et l’exportation, avec d’importants besoins en matière de connectivité.

L’aéroport de Gia Binh est conçu pour répondre aux normes de niveau 4F, avec une capacité prévue d’environ 30 millions de passagers et de 1,6 million de tonnes de fret par an à l’horizon 2030. D’ici à 2050, cette capacité devrait atteindre 50 millions de passagers et 2,5 millions de tonnes de fret par an.

Vân Anh/CVN