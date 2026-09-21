Vietnam - États-Unis : un partenariat à approfondir

Avec 137,42 milliards de dollars d’échanges au cours des huit premiers mois de 2026, en hausse de 23,4% sur un an, les relations commerciales Vietnam - États-Unis poursuivent leur essor. Cette dynamique ouvre de nouvelles perspectives dans les technologies, l’énergie, l’aéronautique et les chaînes d’approvisionnement.

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Photo : VNA/CVN

Dans le cadre de sa mission aux États-Unis à partir du 20 septembre 2026 pour participer au débat général de haut niveau de la 81e session de l’Assemblée générale des Nations unies, le secrétaire général du Parti et président Tô Lâm mène également plusieurs activités bilatérales.

Ces échanges de haut niveau revêtent une importance particulière pour donner une nouvelle impulsion aux relations entre les deux pays, notamment dans le cadre du Partenariat stratégique intégral Vietnam - États-Unis.

Des économies complémentaires

Les États-Unis demeurent l’un des principaux marchés à l’exportation du Vietnam, représentant environ 32,1% de ses exportations. Selon les statistiques américaines, à fin juillet 2026, le Vietnam était devenu le cinquième partenaire commercial des États-Unis, gagnant cinq places sur un an.

Au-delà de la progression des échanges, c’est le degré d’interconnexion croissante entre les deux économies qui retient l’attention, estime Dô Ngoc Hùng, conseiller commercial et chef de l’Office commercial du Vietnam aux États-Unis.

Cette évolution repose notamment sur la complémentarité des deux économies. Le Vietnam dispose d’atouts dans l’industrie manufacturière, l’électronique, le textile-habillement, la chaussure, l’ameublement ainsi que les produits agricoles et aquatiques. Les États-Unis excellent pour leur part dans les technologies, les machines et équipements, l’énergie, l’aéronautique, les produits agricoles et les intrants.

Les entreprises des deux pays accordent ainsi une place croissante à leurs partenaires respectifs dans leurs stratégies et leurs chaînes d’approvisionnement. Le Vietnam constitue à la fois un maillon important des chaînes régionales et un marché de plus de 100 millions d’habitants, dont les besoins progressent en technologies, en énergie et en produits et services de qualité.

"Les relations commerciales entre les deux pays réunissent aujourd’hui les conditions nécessaires pour passer d’une croissance quantitative à une coopération plus approfondie en matière de qualité, de technologies et de chaînes de valeur", souligne Dô Ngoc Hùng.

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Le potentiel demeure important dans les deux sens. Le Vietnam a notamment besoin de technologies, de machines, d’équipements, d’intrants industriels, d’énergie, de produits aéronautiques et agricoles américains. Ces importations peuvent répondre à la demande intérieure tout en renforçant les capacités de production et la compétitivité des entreprises vietnamiennes.

De son côté, le Vietnam peut fournir au marché américain de nombreux produits compétitifs, dont la qualité progresse. Les entreprises doivent cependant poursuivre leurs efforts pour accroître la valeur ajoutée et le contenu technologique, garantir l’origine des produits, renforcer la transparence des chaînes d’approvisionnement et répondre aux normes du marché américain.

L’objectif, souligne le responsable, n’est donc plus seulement d’augmenter les échanges, mais de construire une structure commerciale davantage fondée sur les complémentarités, au bénéfice des entreprises, des travailleurs et des consommateurs des deux pays.

Des investissements en hausse

La coopération dans l’investissement affiche également des signes encourageants. À fin juillet 2026, les États-Unis comptaient 1.587 projets encore actifs au Vietnam, pour un capital enregistré d’environ 12,5 milliards de dollars.

Au cours des sept premiers mois de l’année, les investisseurs américains ont enregistré quelque 437,6 millions de dollars de capitaux à travers 86 nouveaux projets, soit une progression de 67,9%. Dans l’autre sens, à fin avril 2026, le Vietnam comptait 279 projets d’investissement aux États-Unis, représentant environ 1,45 milliard de dollars de capitaux enregistrés.

Ces chiffres témoignent d’une relation économique qui s’étend progressivement au-delà des échanges de marchandises pour englober l’investissement et les chaînes de production.

Pour l’ambassadeur du Vietnam aux États-Unis, Nguyên Quôc Dung, les perspectives de coopération sont particulièrement larges. Le Partenariat stratégique intégral couvre déjà de nombreux domaines, de la politique et de la diplomatie à la sécurité et à la défense, en passant par l’économie, le commerce, l’investissement, les sciences et technologies, l’éducation et les échanges entre les peuples.

"À l’avenir, ces domaines resteront au cœur de la coopération entre les deux pays, mais l’accent sera davantage mis sur les secteurs identifiés comme prioritaires par le Vietnam dans sa nouvelle phase de développement et dans lesquels les États-Unis disposent de capacités et souhaitent coopérer", explique-t-il.

Il cite notamment les technologies de pointe, les énergies propres et les chaînes d’approvisionnement résilientes.

Les semi-conducteurs et l’intelligence artificielle offrent également des possibilités de rapprochement. Le Vietnam peut s’appuyer sur ses ressources humaines, ses capacités de production électronique et sa position dans les chaînes régionales, tandis que les États-Unis disposent d’atouts dans les technologies, la conception des puces, l’intelligence artificielle et les technologies fondamentales.

La coopération pourrait ainsi s’étendre de la production à la recherche, à la conception, à la formation des ressources humaines et au développement d’un écosystème industriel auxiliaire.

Photo : VNA/CVN

L’énergie et l’aéronautique figurent également parmi les secteurs à fort potentiel, compte tenu des besoins de développement du Vietnam et des capacités américaines en matière de technologies, de capitaux et d’expérience de gestion.

Vers davantage de valeur commune

À mesure que le Vietnam s’intègre plus profondément aux chaînes d’approvisionnement américaines, la diversification des sources d’approvisionnement, la transparence, la traçabilité et le respect des normes deviennent essentiels.

Pour l’Office commercial du Vietnam aux États-Unis, la prochaine étape consiste à faire évoluer la relation vers davantage de création de valeur commune, en développant non seulement les échanges de biens, de services et d’énergie, mais aussi la participation conjointe aux chaînes de valeur.

Dans cette perspective, les activités bilatérales du secrétaire général du Parti et président Tô Lâm aux États-Unis revêtent une importance particulière. Selon Dô Ngoc Hùng, elles peuvent contribuer à renforcer la confiance, à intensifier le dialogue et à créer un environnement favorable à la mise en œuvre de projets concrets par les administrations et les entreprises des deux pays.

Technologies de pointe, semi-conducteurs, énergie, aéronautique, économie numérique, formation des ressources humaines et chaînes d’approvisionnement constituent autant de domaines où de nouvelles initiatives peuvent émerger, avec l’objectif de favoriser une coopération économique plus substantielle, stable, durable et mutuellement bénéfique.

Thao Nguyên/CVN