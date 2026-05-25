Des start-up vietnamiens à la conquête du marché japonais

Au-delà des levées de fonds sur le marché national, de nombreuses startups vietnamiennes cherchent aujourd’hui à nouer des partenariats, à tester leurs produits et à étendre leurs activités au Japon.

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Photo : Trong Dat/CVN

Cette tendance s’est illustrée lors du Demo Day 2026, un événement organisé récemment à Hanoï dans le cadre du Programme d’incubation Vietnam - Japon par le Centre national de l’innovation (NIC), le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD) et BK Holdings.

L’événement a réuni douze startups sélectionnées parmi plus d’une centaine de candidatures, opérant dans des secteurs variés tels que l’intelligence artificielle (IA), l’agriculture de haute technologie, l’environnement, la santé, la logistique et l’éducation. À cette occasion, le modèle de "buddy startup" - dans lequel des startups vietnamiennes et japonaises développent conjointement des solutions, expérimentent des modèles économiques et partagent leur connaissance des marchés - a été largement mis en avant.

À l’issue du programme, Loopnet, startup vietnamienne spécialisée dans le recyclage des déchets fondé sur l’exploitation des données, a engagé une phase de coopération expérimentale avec le partenaire japonais Joycle. De son côté, Demeter, active dans le secteur de l’agriculture de haute technologie, collabore avec Sorimachi afin d’introduire des produits agricoles vietnamiens sur le marché japonais. Quant à Biowraps, jeune entreprise spécialisée dans les emballages biodégradables, elle a enregistré des avancées significatives dans le développement de ses relations commerciales et la recherche d’opportunités d’investissement au Japon.

Selon les organisateurs, plus de 60 sessions de formation et de mentorat ont été organisées au cours des six mois de mise en œuvre du programme. Les startups ont également été mises en relation avec plus de 80 entreprises et experts, ainsi qu’avec une vingtaine de partenaires japonais dans le cadre de rencontres directes. Résultat : près de 20% des startups participantes ont commencé à concrétiser des opportunités de coopération commerciale ou d’investissement à l’international, principalement avec des partenaires japonais.

Makino Taro, premier secrétaire de l’ambassade du Japon au Vietnam, estime que ces startups répondent à des problématiques qui ne concernent pas uniquement le Vietnam, mais revêtent également une dimension mondiale, notamment dans les domaines de la réduction des émissions de carbone, de l’agriculture, de la santé ou encore de l’industrie manufacturière.

"J’espère que ces startups réussiront au Vietnam avant de se développer au Japon puis dans d’autres pays", a-t-il déclaré.

Selon Dô Lê Thu Ngoc, experte du PNUD au Vietnam, ces programmes de coopération ouvrent "de nouvelles perspectives" aux startups vietnamiennes souhaitant s’internationaliser. Le Japon constitue une première étape avant une expansion vers d’autres marchés, une fois surmontées les barrières culturelles, linguistiques et les différences de pratiques commerciales.

Photo : Trong Dat/CVN

Pham Tuân Hiêp, directeur des investissements de BK Holdings relevant de Hanoi University of Science and Technology - HUST (ex-École polytechnique de Hanoï) estime que le principal défi des startups ne réside pas dans la technologie, mais dans leur capacité à commercialiser leurs produits.

"La technologie n’est qu’un outil. L’essentiel est de savoir si le produit répond réellement aux besoins des clients", souligne-t-il.

Selon lui, de nombreuses startups disposent d’une solide capacité de recherche et développement, mais manquent encore d’expérience en matière de marché, de finance ou de construction de modèles économiques.

"La passion pour la technologie ne suffit pas. Les startups doivent également comprendre le marché ainsi que les attentes des investisseurs", ajoute-t-il.

D’après les statistiques du ministère vietnamien des Sciences et des Technologies, l’écosystème national des startups connaît une croissance rapide, avec plus de 4.000 startups et deux entreprises valorisées à plus d’un milliard de dollars, communément appelées "licornes".

Adoptée début avril, la Stratégie nationale pour l’entrepreneuriat innovant considère l’innovation entrepreneuriale comme une dynamique collective destinée à soutenir une croissance rapide et durable.

D’ici 2030, le Vietnam ambitionne de compter cinq millions d’acteurs économiques, dont au moins 10.000 startups innovantes. Pour atteindre cet objectif, le pays prévoit la mise en place d’un réseau d’appui composé d’au moins 300 espaces, centres et pôles d’innovation.

La stratégie vise également à positionner le Vietnam parmi les 40 premiers pays du classement mondial de l’innovation (Global Innovation Index - GII), à faire émerger cinq licornes technologiques et à porter le marché du capital-risque à 1,5 milliard de dollars d’ici 2030.

Thu Huong/CVN