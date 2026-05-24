Transformer start-up et technologies en moteurs de croissance

Le Vietnam s’est fixé l’objectif de figurer parmi les 30 nations les plus performantes au monde en matière d’innovation et d’entrepreneuriat d’ici 2045. Cette ambition repose sur les mécanismes de rupture concernant le cadre juridique, les ressources humaines et les flux de capitaux.

>> Le modèle de "l’entreprise individuelle", nouveau levier de la stratégie nationale d'entrepreneuriat

>> Le Vietnam gagne du terrain dans l’écosystème mondial des start-ups

La stratégie nationale de start-up, particulièrement illustrée par la Résolution N°86, datée du 5 avril 2026, du gouvernement, vise à faire de l’entrepreneuriat innovant un pilier de la croissance socio-économique. Elle repose sur la science, la technologie et la transformation numérique pour stimuler l’autonomie économique et la création d’entreprises à forte valeur ajoutée. Ce qui transforme l’entrepreneuriat en une cause nationale, visant à convertir les idées en solutions concrètes pour l’économie.

Photo : VNA/CVN

L’écosystème des start-up inno-vantes au Vietnam a enregistré récemment de nombreux résul-tats positifs, avec l’émergence de grandes entreprises, l’attractivité de capitaux de risque et la formation d’un réseau de soutien diversifié. En 2025, le pays s’est classé 55e au niveau mondial en termes d’écosystème de start-up, tandis que Hô Chi Minh-Ville est apparue pour la première fois dans le Top 5 de l’Asie du Sud-Est.

Lever les freins à l’innovation

Dans le contexte de la concurrence mondiale et de l’exigence de renouveler le modèle de croissance, la promulgation de la résolution gouvenmentale N°86 vise à repositionner la stratégie des start-up innovantes, en créant un mécanisme suf-fisamment fort pour promouvoir le développement à l’ère numérique. Ce texte définit clairement le point de vue du développement, considérant l’entrepreneuriat innovant comme un moteur important de l’économie, lié à l’amélioration de la productivité, de la qualité et de la compétitivité nationale. L’État joue un rôle de bâtisseur en instaurant un environnement favorable, tout en encourageant les entreprises et l’ensemble de la société à participer à l’écosystème de l’innovation.

Ladite stratégie nationale se fixe pour objectif de susciter une vague de start-up à grande échelle au sein de toute la population. D’ici 2030, le Vietnam s’efforce de compter environ 5 millions d’entités commerciales, dont au moins 10.000 start-up innovantes, et de former un certain nombre d’entreprises d’une valeur d’un milliard de dollars. Les indices mondiaux de l’innovation visent le groupe des 40 premiers pays.

À l’horizon 2045, le Vietnam entend figurer parmi les 30 premières économies mondiales en matière d’innovation et d’entrepreneuriat, avec des objectifs structurants tels qu’un entrepreneur pour dix habitants, une entreprise pour 35 habitants et une start-up innovante pour environ 5.000 habitants. Le pays vise également la création d’au moins 100 sociétés valorisées à plus de 100 millions de dollars et un marché du capital-risque estimé à 10 milliards.

Photo : VNA/CVN

Attirer talents et capitaux étrangers

Pour atteindre ces objectifs, la stratégie s’articule autour de huit axes prioritaires, notamment la promotion d’une culture entrepreneuriale innovante à travers des cam-pagnes de sensibilisation et de communication, le dévelop-pement d’infrastructures et d’espaces dédiés à l’innovation, ainsi que la mise en place de pôles d’innovation à l’échelle nationale et locale.

Le gouvernement prévoit également de tester des cadres expérimentaux (sandbox) pour les nouvelles technologies et services, notamment dans les domaines des actifs numériques, de l’intelligence artificielle, de la fintech et de la logistique, afin d’attirer talents et capitaux internationaux.

Le renforcement du cadre juridique constitue un autre pilier majeur, avec des mécanismes spécifiques pour accompagner les start-up, notamment en matière d’accès aux marchés des capitaux et de développement de nouveaux instruments financiers fondés sur les actifs immatériels.

La stratégie met également l’accent sur la formation des ressources humaines, avec le développement de programmes en STEM/STEAM et la création d’universités orientées vers l’innovation et l’entrepreneuriat. Des initiatives visant à former une nouvelle génération d’entrepreneurs et à soutenir la recherche appliquée sont également prévues.

Le développement du marché du capital-risque constitue un levier essentiel, avec la diversification des canaux de financement, le recours au financement participatif et la mise en place de plateformes dédiées aux start-up innovantes.

Enfin, la stratégie prévoit de renforcer l’intégration internationale du Vietnam dans les réseaux d’innovation, en développant des partenariats avec des acteurs internationaux, en facilitant l’accès des entreprises vietnamiennes aux marchés étrangers et en attirant des talents internationaux, notamment à travers des politiques de visas adaptées.

Le Vietnam considère l’entrepreneuriat créatif comme une stratégie nationale à long terme. Cette approche vise à libérer le potentiel et à mobiliser toutes les ressources pour atteindre l’autonomie dans les technologies stratégiques de l’ère numérique. L’objectif global est de faire de l’innovation le moteur essentiel de la croissance économique. Concrètement, d’ici 2030, le pays ambitionne de devenir l’un des leaders de l’entrepreneuriat créatif dans la région. Il aspire à développer un écosystème puissant, marqué par l’émergence de dizaines de milliers de start-up et l’éclosion réussie de nouvelles “licornes”. Les relations entre l’innovation et les performances des écosystèmes devraient ainsi propulser le pays parmi les têtes de liste régionales.

À l’horizon 2045, le Vietnam projette d’intégrer le groupe des 30 nations dominantes au niveau mondial. Cette vision s’appuie sur une société où le taux d’entrepreneuriat serait particu-lièrement élevé, soutenu par l’explosion d’un marché du capital-risque de grande envergure. Pour concrétiser cette vision, la stratégie définit une “nation de l’entrepreneuriat” comme un écosystème où chaque citoyen a la possibilité de créer son entreprise en s’appuyant sur la science, la technologie, l’innovation et la transformation numérique.

Thê Linh/CVN







