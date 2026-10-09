Vietnam et Laos renforcent leur coopération et les liens entre leurs peuples

Dans le cadre de sa visite officielle au Laos, le Premier ministre Lê Minh Hung a reçu, dans l’après-midi du 8 octobre, Laopaoxong Navongxay, membre du Comité central du Parti et vice-président du Comité central du Front lao pour l'édification nationale, ainsi que Boviengkham Vongdala, président de l’Association d’amitié Laos-Vietnam.

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Photo : VNA

Le chef du gouvernement vietnamien a souligné que le Front de la Patrie du Vietnam et le Front lao pour l'édification nationale occupaient une place particulièrement importante dans le système politique de chacun des deux pays. Il a salué les résultats de la coopération entre les deux Fronts ainsi qu’entre les Associations d’amitié Vietnam - Laos et Laos - Vietnam, qui ont contribué à renforcer les liens, la compréhension mutuelle et la confiance entre les peuples des deux pays.

Il a proposé aux deux Fronts et aux Associations d’amitié de poursuivre le renforcement de leur coordination et leurs échanges d’expériences en matière de mobilisation des masses et de consolidation du bloc de grande union nationale. Il a également appelé à intensifier la sensibilisation et l’éducation sur l’histoire et la tradition de solidarité spéciale entre le Vietnam et le Laos, notamment auprès des jeunes générations ainsi qu’à développer les échanges entre les deux peuples et les échanges culturels et les liens entre les localités et les organisations des deux pays.

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Il a en outre souligné la nécessité de promouvoir le rôle de passerelle de ces organisations afin d’encourager les entreprises des deux pays à élargir leur coopération en matière d’investissement et d’activités commerciales.

Laopaoxong Navongxay a salué le choix du Laos comme première destination de visite officielle du Premier ministre Lê Minh Hung depuis sa prise de fonctions, estimant que ce choix témoignait de l’importance particulière accordée par le Parti, l’État et le peuple vietnamiens, ainsi que par le Premier ministre lui-même, aux relations Laos-Vietnam.

Il a souligné que le Front lao pour l'édification nationale continuerait de travailler en étroite coordination avec le Front de la Patrie du Vietnam, de multiplier les échanges de délégations et le partage d’expériences et de promouvoir la coopération décentralisée et les organisations de masse des deux pays. Il a également insisté sur l’importance de sensibiliser et d’éduquer les jeunes générations afin qu’elles comprennent en profondeur l’histoire et la portée des relations spéciales entre le Laos et le Vietnam, ainsi que de multiplier les activités d’échanges entre les peuples, notamment avec les anciens étudiants lao ayant poursuivi leurs études au Vietnam.

Laopaoxong Navongxay a par ailleurs salué la signature, à cette occasion de la visite du Premier ministre Le Minh Hung, d’un mémorandum d’entente entre le ministère vietnamien des Affaires ethniques et religieuses et le Comité central du Front lao pour l'édification nationale.

Il a souhaité que le chef du gouvernement vietnamien continue d’accorder son attention aux liens entre les deux Fronts, en particulier en 2027, année où les deux pays célébrent le 65e anniversaire de l’établissement de leurs relations diplomatiques et le 50e anniversaire de la signature du Traité d’amitié et de coopération. Il a affirmé que le Comité central du Front lao pour l'édification nationale mettrait activement en œuvre les engagements de coopération afin de contribuer concrètement au renforcement des relations bilatérales.

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Le Premier ministre Lê Minh Hung a pris note des avis et propositions des dirigeants du Comité central du Front lao pour l'édification nationale, tout en proposant de multiplier les échanges entre les deux peuples et culturels, de transmettre les traditions aux jeunes générations et de faciliter les études entre élèves et étudiants des deux pays afin de renforcer leur compréhension mutuelle.

Il a enfin appelé les organisations d’amitié à continuer de jouer leur rôle de passerelle pour promouvoir la coopération économique, mettre en relation les entreprises et mobiliser le soutien des populations aux programmes et projets de coopération conclus entre les deux pays.

VNA/CVN