Les échanges commerciaux Vietnam - Inde franchissent un seuil historique

Le commerce bilatéral entre le Vietnam et l’Inde a franchi un seuil historique en 2025, atteignant 16,46 milliards de dollars, soit une hausse de 10,5% par rapport à 2024, selon le ministère de l’Industrie et du Commerce, citant les données des Douanes du Vietnam.

Photo : CTV/CVN

Les exportations vietnamiennes vers l’Inde se sont établies à 10,3 milliards de dollars, en progression de 14,2%, tandis que les importations en provenance d’Inde ont atteint 6,1 milliards de dollars, en hausse de 4,9%. Le Vietnam a ainsi affiché un excédent commercial de 4,2 milliards de dollars, en augmentation de 31% sur un an.

Les principaux moteurs de la croissance des exportations vietnamiennes ont été les téléphones et composants (2,1 milliards de dollars, +27%), les ordinateurs, produits électroniques et composants (1,7 milliard de dollars, +15,8%), ainsi que les machines, équipements et pièces détachées (1,05 milliard de dollars, +11,3%).

Plusieurs autres catégories ont également enregistré des progressions notables, notamment les aliments pour animaux et matières premières, le poivre, les produits en plastique, le thé et les produits aquatiques.

Du côté des importations, les échanges avec l’Inde n'ont représenté que 1,75% du total des importations vietnamiennes.

Photo: VNA/CVN

Toutefois, l’Inde a fourni au Vietnam des matières premières stratégiques telles que le fer et l’acier, les produits chimiques, les produits pharmaceutiques, les aliments pour animaux et certains produits halieutiques… À l’inverse, le Vietnam a exporté vers l’Inde des produits technologiques et électroniques, des articles textiles, des produits chimiques, du bois, des chaussures, des épices, du café et du poivre, illustrant une forte complémentarité des structures commerciales.

En matière d’investissement, l’Inde compte actuellement 378 projets au Vietnam, pour un capital total dépassant 1 milliard de dollars.

En ce qui concerne les investissements vietnamiens en Inde, en 2024, le constructeur VinFast a annoncé un investissement de 2 milliards de dollars dans une usine de véhicules électriques dans l’État indien du Tamil Nadu, dont 500 millions de dollars pour la première phase, avec un lancement commercial en 2025. En décembre 2025, Vingroup a annoncé la signature d’un protocole d’accord avec l’État du Telangana pour un investissement potentiel de 3 milliards de dollars, visant à développer un écosystème multisectoriel.

Portées par une croissance économique soutenue, des marchés complémentaires et l’impulsion des échanges de haut niveau, les relations commerciales Vietnam - Inde sont jugées en mesure d’atteindre 20 milliards de dollars dans les prochaines années.

Dans un contexte économique mondial marqué par de fortes incertitudes, l’Inde s’affirme comme un partenaire stable et fiable, contribuant à la diversification des marchés pour les entreprises vietnamiennes.

VNA/CVN