Lancement de la construction des écoles internats multi-niveaux à An Giang et à Nghê An

La secrétaire du Comité central du Parti et vice-Première ministre, Pham Thi Thanh Trà, a assisté ce jeudi 19 mars à la cérémonie de lancement des travaux de l’école internat multi-niveaux (primaire et collège) de Ba Chuc, dans la province d’An Giang (Sud).

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Photo : VNA/CVN

L’établissement comprendra 45 classes pour environ 1.500 élèves, dont 350 internes, et bénéficiera d’infrastructures complètes d’enseignement et de vie. Le coût total d’investissement s’élève à plus de 189,7 milliards de dôngs, et sa mise en service est prévue en août 2027. Ce projet témoigne de l’attention accordée par le Parti et l’État à l’investissement dans le développement de l’éducation dans les communes frontalières.

Dans la province d’An Giang, qui compte 14 communes et quartiers frontaliers, trois projets d’écoles internat inter-niveaux ont été lancés simultanément dans les communes de Vinh Gia, Giang Thanh et Khành Binh, pour un investissement total de plus de 388 milliards de dôngs. Les travaux ont déjà dépassé 50% d’avancement, avec un objectif d’achèvement fixé avant le 30 août 2026. À terme, six autres établissements seront construits dans les communes restantes, selon un calendrier accéléré et encadré.

À cette occasion, la secrétaire du Comité central du Parti et vice-Première ministre Pham Thi Thanh Trà a remis 20 cadeaux et bourses à des élèves méritants issus de milieux défavorisés, ainsi que 10 cadeaux à des enseignants en difficulté.

Parallèlement, dans la province de Nghê An, 11 projets d’écoles similaires ont été lancés dans des communes frontalières, dont Thong Thu, caractérisée par une topographie montagneuse et des conditions d’accès difficiles. Le futur établissement de Thong Thu, d’un coût de plus de 238 milliards de dôngs, s’étendra sur 5 ha et accueillera plus de 1 000 élèves, offrant des conditions d’apprentissage et de vie adaptées aux réalités locales.

L’événement a vu la présence du vice-Premier ministre Hô Duc Phoc, ainsi que des autorités provinciales.

Une fois mis en service, le projet contribuera à améliorer la qualité globale de l’éducation des élèves locaux, à favoriser un développement socio-économique durable et à renforcer la défense et la sécurité dans les zones frontalières.

Plus important encore, il s’agit d’une solution stratégique visant à optimiser les ressources en infrastructures et en personnel enseignant dans le cadre de la réorganisation administrative. Un environnement éducatif centralisé permettra aux élèves d’accéder à la transformation numérique, de développer des compétences de vie et de bénéficier d’un encadrement nutritionnel harmonisé. Ce dispositif constitue une "clé" pour former des ressources humaines de qualité sur place, contribuant au développement économique des zones frontalières.

En 2025, la province de Nghê An a lancé la construction de 10 écoles en internat inter-niveaux (phase 1) dans les communes de Nhon Mai, Na Ngoi, Keng Du, Mon Son, Bac Ly, Tam Thai, Quê Phong, Tri Lê, Hanh Lam et Anh Son. Ces projets, d’une importance particulière pour les zones frontalières, comprennent chacun de 27 à 30 classes, avec un investissement total variant de 308 à 380 milliards de dôngs par établissement. Leur achèvement et leur mise en service sont prévus en août 2026.

À cette occasion, le vice-Premier ministre Hô Duc Phoc a remis des cadeaux à 30 élèves brillants dans leur études en situation difficile de la commune de Thong Thu.

VNA/CVN