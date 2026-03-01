Investissement public : un nouveau levier pour la croissance

Le gouvernement affiche une volonté ferme de faire de l’investissement public le principal levier de la croissance économique, visant un objectif ambitieux de 10% ou plus.

>> Le Premier ministre exige d’accélérer le décaissement des investissements publics

>> La réforme administrative libère les ressources de l'investissement public

>> Conférence nationale sur l’accélération de l’investissement public en 2025 et 2026

Photo : VNA/CVN

Avec un plan global d’investissement public dépassant 1.008.000 milliards de dôngs (38,62 milliards de dollars) pour l’année en cours, le gouvernement affiche une volonté ferme de faire de l’investissement public le principal levier de la croissance économique, visant un objectif ambitieux de 10% ou plus. Toutefois, pour garantir l’efficacité de cet effort financier sans précédent, il est impératif de supprimer durablement les goulots d’étranglement entravant le décaissement, de renforcer la responsabilité des dirigeants et d’accélérer la mise en œuvre des projets dès les premiers mois de l’année.

En ce qui concerne les résultats concrets du premier mois de l’année, le montant total des fonds d’investissement public décaissés s’est établi à 19.132,8 milliards de dôngs, soit l’équivalent de 2% du plan global assigné par le Premier ministre. Bien que ce début d’année marque une étape, l’analyse des pratiques de décaissement des années précédentes, et particulièrement de l’année 2025, permet d’identifier des obstacles récurrents.

Parmi ceux-ci figurent principalement la lenteur des procédures de libération des terrains, la pénurie de matériaux de construction, les complexités liées aux mécanismes politiques ainsi que l’hétérogénéité des capacités d’organisation et d’exécution, notamment au niveau local lors du déploiement du modèle d’administration locale à deux niveaux.

Pour remédier à ces défaillances, le gouvernement et le ministère des Finances ont promptement promulgué de nombreux documents d’orientation et de suivi. Ces directives exigent que les ministères, les secteurs et les localités procèdent à une révision et à un ajustement des plans de répartition des capitaux. Il est également impératif d’enregistrer l’intégralité des données sur le Système d’information national sur l’investissement public ainsi que sur le Système d’information de gestion budgétaire et du Trésor (TABMIS), afin de garantir que toutes les conditions requises pour le décaissement soient pleinement réunies.

Parallèlement, le gouvernement et le Premier ministre ont insisté à plusieurs reprises sur la responsabilisation accrue des dirigeants. Les résultats du décaissement seront désormais étroitement liés à l’évaluation de l’exécution des missions, ainsi qu’aux critères d’émulation et de récompense. L’élaboration de plans de décaissement mensuels et trimestriels pour chaque projet est considérée comme un indicateur clé de la responsabilité administrative à tous les niveaux.

Accélération du rythme de décaissement

Dans un contexte marqué par l’entrée en vigueur simultanée de nombreuses nouvelles politiques dès le début de l’année, les ministères et secteurs concernés sont appelés à faire preuve d’une proactivité renforcée, en identifiant rapidement les obstacles et en apportant des solutions immédiates tout au long du processus de mise en œuvre.

Afin d'atteindre l'objectif d'une croissance nationale de 10% ou plus pour l'année 2026, le ministère des Finances souligne que les ministères, les secteurs et les autorités locales doivent tirer rigoureusement les leçons des expériences passées. Il s’agit de corriger les lacunes identifiées lors de la réalisation des projets en 2025, tout en appliquant des solutions de percée plus vigoureuses et déterminées dans la gestion et l’utilisation des fonds publics. L’accélération du rythme de décaissement dès le début de l’année doit se concentrer prioritairement sur les projets d’importance nationale, les infrastructures clés et les programmes d’objectifs nationaux.

Concernant plus spécifiquement les projets d’envergure nationale, en particulier dans le domaine des transports, le ministère recommande de tirer pleinement parti des conditions météorologiques favorables du début de l’année pour intensifier les travaux. Une attention particulière est accordée à la préparation des investissements pour des projets majeurs tels que la ligne ferroviaire à grande vitesse Nord-Sud et les liaisons ferroviaires régionales.

Enfin, les autorités sont appelées à maximiser l’application des nouvelles réglementations en matière de décentralisation, à simplifier les procédures administratives et de paiement, et à établir sans délai les dossiers de règlement pour les volumes de travaux achevés et réceptionnés, afin d’éviter toute accumulation en fin de mois ou en clôture de l’exercice budgétaire.

VNA/CVN