Patrouille conjointe sur la ligne frontalière Vietnam - Chine

Le 25 juin, le Poste de garde-frontière de Na Hinh, relevant des Gardes-frontières de la province de Lang Son (Vietnam) et la Compagnie chargée de gestion frontalière de Pingxiang, à Guangxi (Chine), ont coordonné une mission de patrouille le long de la frontière commune.

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Cette opération s'est déroulée sur le segment compris entre les bornes frontalières numérotées de 1055 à 1059. En marge de cette activité de terrain, les deux parties ont organisé des séminaires et échanges portant spécifiquement sur les travaux de gestion et de protection de la frontière pour l'année 2026.

Cette patrouille conjointe illustre les liens étroits de solidarité et d'amitié, tout en renforçant la compréhension mutuelle et la confiance réciproque dans la coordination dans la gestion et la protection des frontières, tout en s'engageant à maintenir le mécanisme de patrouilles conjointes, d'échanges et de discussions entre les deux parties.

Lors de patrouille, les deux parties ont constaté l'efficacité de leur mécanisme de communication, notamment par le biais de lignes directes, d'échanges de courriers et de entretiens réguliers et informels. Ce mécanisme leur a permis d'appréhender rapidement la situation, d'échanger des informations et de coordonner efficacement le règlement des incidents survenus à la frontière.

Dans le domaine de la coordination pour la protection frontalière et la lutte contre la criminalité, notamment la contrebande et l'immigration clandestine, les forces compétentes des deux parties ont maintenu une vigilance accrue et une protection rigoureuse de la ligne de démarcation et des bornes. Les deux parties ont intensifié les activités de sensibilisation et de sensibilisation auprès des locaux et des ouvriers frontaliers afin de garantir le respect scrupuleux des documents juridiques lors des activités de culture, de production ou de construction d'ouvrages.

Les deux parties sont actives à donner des conseils aux autorités locales pour la résolution des problèmes et incidents frontaliers dans un esprit de coopération et d'amitié, et conformément à l'Accord sur la réglementation en matière de gestion des frontières.

Pour l'avenir, les deux parties ont convenu de poursuivre la mise en œuvre rigoureuse des trois documents juridiques fondamentaux sur la frontière terrestre et des résolutions de la Commission mixte concernée. La communication sera renforcée pour informer mutuellement et en temps réel des catastrophes naturelles ou des situations épidémiques.

Enfin, elles se sont engagées à collaborer étroitement dans le développement des infrastructures aux postes-frontières et l'installation de dispositifs de surveillance, conformément aux procédures réglementaires.

VNA/CVN