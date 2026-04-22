Lao Cai : coopération frontalière et remise du titre d’ ''émissaires de l’amitié'' Vietnam - Chine

Le 22 avril, au poste-frontière international routier n°2 de Kim Thành, situé dans la province de Lao Cai, s’est tenue une réunion périodique, accompagnée de la cérémonie de remise du titre d’«émissaires de l’amitié» Vietnam - Chine pour le premier trimestre 2026.

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Cette rencontre a réuni des représentants de quatre postes de garde-frontières vietnamiens, à savoir ceux de Lao Cai (poste-frontière international), Bat Xat, Muong Khuong et Pha Long, ainsi que la station de contrôle de l’immigration de Hekou (Chine).

Photo : VNA/CVN

Lors de la réunion, les deux parties ont évalué les résultats de leur coordination dans la gestion frontalière, le contrôle de l’immigration et la lutte contre les crimes transfrontaliers au cours du premier trimestre 2026. Elles ont également échangé sur les orientations de coopération pour la période à venir. Les deux parties ont convenu de renforcer l’échange régulier d’informations sur les situations émergentes aux postes-frontières, afin d’assurer un traitement rapide et efficace. L’objectif est d’améliorer l’efficacité du contrôle, de maintenir l’ordre migratoire, de renforcer la gestion frontalière et de préserver la stabilité sécuritaire dans la zone Lao Cai–Hekou.

Par ailleurs, les deux parties continueront d’intensifier les activités de sensibilisation auprès des populations frontalières, afin de renforcer leur connaissance du droit et d’encourager le respect volontaire des politiques et réglementations relatives à la frontière. Les incidents locaux seront traités avec souplesse, diligence et esprit de coopération dès le niveau de base.

Elles se sont également engagées à prévenir et à lutter résolument contre les violations transfrontalières. Les mécanismes de coopération existants seront maintenus et consolidés, notamment les réunions périodiques, l’échange d’informations et d’officiers de liaison, la ligne téléphonique d’urgence, la gestion des situations d’urgence, les procédures de remise de personnes, ainsi que les échanges amicaux et l’élection des ''émissaires de l’amitié'' Vietnam–Chine. La stricte application des trois documents juridiques sur la frontière terrestre, les postes-frontières et les accords connexes entre les deux pays est assurée.

Les délégations ont convenu de solliciter l’autorisation de leurs autorités compétentes afin d’organiser des activités conjointes d’observation et de formation sur la détection des faux documents. Elles renforceront également leur coordination pour améliorer la gestion des flux de véhicules aux postes-frontières, afin d’assurer une circulation fluide, ordonnée et rapide, notamment en évitant les stationnements prolongés sur le pont de Kim Thành.

Les deux parties coopéreront étroitement pour soutenir la construction du pont frontalier Ban Sa–Bat Xat, en veillant au respect des accords relatifs à la gestion de la frontière terrestre. Elles s’emploieront à bâtir un modèle exemplaire de coopération frontalière entre le Vietnam et la Chine.

À cette occasion, les chefs de délégation ont remis le titre d’''émissaires de l’amitié'' du premier trimestre 2026, décerné sur la base des votes des passagers et des habitants des zones frontalières. Les lauréats sont le commandant Nguyen Viet Dung, chef adjoint du poste-frontière international routier n°2 de Kim Thanh (Vietnam), et un officier de police de troisième classe de l’équipe professionnelle n°1 de la station de contrôle de l’immigration de Hekou (Chine).

À l’issue de la réunion, les responsables ont signé le procès-verbal de cette rencontre trimestrielle.

VNA/CVN