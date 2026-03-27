"Lumière idéale" connecte les jeunesses vietnamienne et chinoise

Dans le cadre du programme "Itinéraire rouge de recherche et d’études de la jeunesse vietnamienne en Chine" - Camp d’études de huit jours intitulé "Lumière idéale" (du 25 mars au 1 er avril) -, plus de 150 étudiants et enseignants issus de huit universités vietnamiennes ont participé le 26 mars au séminaire thématique "Hô Chi Minh en Chine".

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Photo : VNA/CVN

Ils ont visité l’ancienne résidence ainsi que le lieu de travail du dirigeant durant ses activités révolutionnaires dans la ville de Kunming, située dans la province du Yunnan.

Le programme "Itinéraire rouge de recherche et d'études de la jeunesse vietnamienne en Chine" a été lancé par le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam, Tô Lâm, le président de la République socialiste du Vietnam, Luong Cuong et le secrétaire général du Parti communiste et président chinois Xi Jinping lors de la Rencontre d'amitié populaire Vietnam - Chine (avril 2025).

Xi Jinping a déclaré que, sur trois ans, la Chine inviterait les jeunes vietnamiens à y participer pour suivre les traces des dirigeants précédents, comprendre le fondement de l'amitié bilatérale et ressentir la modernisation chinoise. L'objectif est de contribuer à l'édification socialiste de chaque pays, tout en construisant la Communauté d'avenir partagé Vietnam - Chine de portée stratégique. Ce programme est exécuté par la Ligue de la jeunesse communiste de Chine.

En ouverture, Meng Yang, cadre du Comité central de la Ligue chinoise, a indiqué que depuis mai 2025, son organisation, en coordination avec neuf localités, a mis en place sept itinéraires d’études consacrés aux traces révolutionnaires des dirigeants des deux pays. Plus de vingt sites ont accueilli plus de 1.000 jeunes vietnamiens issus de divers horizons. Grâce à ces initiatives, les jeunes comprennent mieux la voie du salut national empruntée par leurs prédécesseurs. L’Union de la jeunesse communiste Hô Chi Minh est un partenaire important du Comité central de la Ligue de la jeunesse communiste de Chine ; toutes deux partagent la mission de rassembler et d’unir les jeunes autour du Parti, d’organiser leur mobilisation et de les accompagner.

Lors du séminaire "Hô Chi Minh en Chine", les étudiants ont écouté la présentation par le professeur Hu Xianzhong, de l'École centrale de la Ligue chinoise, de ses recherches sur le parcours révolutionnaire du Président Hô Chi Minh, depuis sa quête du salut national jusqu’à ses activités en Chine. Au cours de ces années, le dirigeant vietnamien a laissé des traces dans de nombreux lieux. Cela constitue non seulement un chapitre fondamental de l’histoire de la lutte pour l’indépendance du Vietnam, mais aussi une preuve vivante du sentiment "à la fois camarades et frères" entre les deux pays. Ce lien révolutionnaire, fondé sur des idéaux communs, demeure un atout précieux qui rayonne encore dans la nouvelle ère.

La délégation a également visité l'ancienne résidence et le bureau du Président Hô Chi Minh, situés aux numéros 89-91 de la rue Huashan Sud, à Kunming, permettant de mieux appréhender le parcours révolutionnaire persévérant et semé d’épreuves du grand dirigeant vietnamien.

VNA/CVN