Vietnam Airlines renforce ses partenariats dans les pays nordiques

Vietnam Airlines a échangé trois mémorandums d’entente (MoU) avec l’aéroport de Copenhague, Scandinavian Airlines (SAS) et la Confédération des entreprises danoises (DI). Ces accords ouvrent de nouvelles perspectives de coopération dans le transport aérien et les échanges économiques entre le Vietnam, le Danemark et les pays nordiques.

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Photo : VNA/CVN

L’événement s’est tenu lors du Forum d’affaires Vietnam - Danemark. Celui-ci était organisé le 20 octobre à l’occasion de la visite d’État au Danemark du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, Tô Lâm, accompagné d’une délégation vietnamienne de haut niveau.

Le MoU avec l’aéroport de Copenhague prévoit une coopération dans le développement du marché et l’amélioration de l’efficacité opérationnelle. Les deux parties étudieront aussi la possibilité d’ouvrir de nouvelles liaisons directes et d’augmenter les fréquences. Ces évolutions dépendront notamment de la demande des passagers et de leur viabilité commerciale.

Copenhague constitue une porte d’entrée importante vers les marchés nordiques. Ce partenariat pourrait ainsi favoriser l’expansion du réseau international de Vietnam Airlines et consolider sa présence en Europe du Nord.

Depuis décembre 2025, la compagnie assure trois vols directs par semaine entre Hô Chi Minh-Ville et Copenhague. La liaison est opérée en Boeing 787-9 et dure un peu plus de 12 heures. Elle facilite les déplacements entre les deux pays et contribue au développement du tourisme, des affaires et des échanges culturels.

Des synergies au service des échanges économiques

Photo : VNA/CVN

Avec Scandinavian Airlines, Vietnam Airlines souhaite explorer plusieurs pistes de coopération. Celles-ci comprennent le partage de codes, les programmes de fidélité et le transport de fret. Les discussions portent également sur la distribution des billets via le dispositif New Distribution Capability (NDC) et les voyages d’affaires.

Les deux compagnies envisagent par ailleurs d’échanger des informations sur leurs marchés respectifs. Elles chercheront à identifier de nouvelles possibilités commerciales et à élargir les options de voyage entre le Vietnam et les pays nordiques.

Le troisième MoU concerne DI, la principale organisation patronale du Danemark qui représente des entreprises de nombreux secteurs. Le document prévoit des échanges d’informations et l’exploration de nouvelles possibilités d’affaires. Les deux parties étudieront également une éventuelle adhésion de Vietnam Airlines à cette organisation.

Ces partenariats doivent faciliter les voyages d’affaires entre le Vietnam et le Danemark. Ils pourraient également ouvrir de nouvelles perspectives de coopération dans les secteurs de l’aviation, du tourisme et du commerce.

En s’appuyant sur son réseau international, Vietnam Airlines entend faciliter les voyages d’affaires et de loisirs et contribuer au développement des relations commerciales bilatérales.

« En tant que compagnie aérienne nationale du Vietnam, Vietnam Airlines joue un rôle important dans la facilitation des échanges commerciaux, la promotion du tourisme et le renforcement de la coopération internationale », a déclaré Đặng Ngọc Hòa, président du conseil d’administration de la compagnie.

Il a souligné que les mémorandums échangés à Copenhague traduisaient concrètement la volonté du Vietnam de s’intégrer activement à l’économie mondiale. Ils visent notamment à mieux relier les services aériens aux marchés et aux débouchés commerciaux. La compagnie poursuivra sa coopération avec ses partenaires pour développer le marché nordique, en s’appuyant sur la liaison directe entre Hô Chi Minh-Ville et Copenhague.

Photo : VNA/CVN

En marge du forum, Vietnam Airlines a également présenté son identité de marque, son réseau international et ses services. Son stand a permis aux entreprises danoises de découvrir ses produits, ses distinctions professionnelles et son programme de fidélité.

Ces trois mémorandums marquent une nouvelle étape dans le développement de Vietnam Airlines en Europe du Nord. La compagnie entend consolider ses partenariats, élargir ses perspectives commerciales et renforcer les liaisons entre le Vietnam et les marchés internationaux. Elle souhaite ainsi contribuer au développement des échanges bilatéraux et accompagner les entreprises vietnamiennes dans leur expansion à l’étranger.

Huong Giang/CVN