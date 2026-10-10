Vietnam Airlines veut dynamiser le tourisme régional grâce aux visiteurs internationaux

Face à la progression des arrivées internationales, Vietnam Airlines entend renforcer les liaisons aériennes et développer des offres touristiques combinant le Vietnam, le Laos et le Cambodge, afin de valoriser les complémentarités des trois destinations.

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Photo : Vietnam Airlines/CVN

Vietnam Airlines vient de remettre deux protocoles d’accord (MOU) à des partenaires au Laos et au Cambodge, dans le but de développer des circuits touristiques transfrontaliers, d’attirer davantage de visiteurs internationaux au Vietnam et de renforcer les liaisons aériennes dans la région. Ces accords ont été remis lors des forums d’affaires Vietnam - Laos et Vietnam - Cambodge, les 8 et 9 octobre.

Les deux accords ont été conclus par Vietnam Airlines avec l’Association des agences de voyages du Laos (LATA) et Cambodia Airport Investment Co. (CAIC), dans le cadre de la visite officielle au Laos et au Cambodge du Premier ministre Lê Minh Hung et de la délégation vietnamienne de haut rang.

Photo : Vietnam Airlines/CVN

Plus de visiteurs internationaux, de nouvelles perspectives pour l’Indochine

Au cours des neuf premiers mois de 2026, le Vietnam a accueilli près de 17,7 millions de visiteurs internationaux, soit une hausse de 14,5% en glissement annuel. Environ 14,7 millions de visiteurs sont arrivés par voie aérienne, représentant 83,2% du total. La Chine et la République de Corée restent les deux principaux marchés émetteurs, aux côtés du Japon, de l’Australie, des États-Unis et de l’Europe.

L’afflux de visiteurs internationaux au Vietnam offre aux compagnies aériennes et aux entreprises de tourisme de nouvelles possibilités de développer des circuits combinant plusieurs destinations en Indochine. Les voyageurs peuvent ainsi découvrir les villes, les plages et la gastronomie vietnamiennes avant de poursuivre leur voyage vers l’ancienne capitale royale de Luang Prabang, au Laos, ou le complexe d’Angkor, au Cambodge. Ces itinéraires conviennent particulièrement aux visiteurs effectuant de longs trajets, qui souhaitent découvrir plusieurs destinations au cours d’un même voyage.

Toutefois, l’attrait des destinations ne suffit pas à lui seul à créer un circuit transfrontalier. Les horaires des vols, les temps de correspondance et les possibilités de réservation des prestations touristiques sur les marchés émetteurs doivent être pris en compte dès la conception de l’offre.

"Grâce à son vaste réseau de lignes internationales, Vietnam Airlines joue depuis longtemps un rôle de liaison entre le Vietnam, les destinations indochinoises et le reste du monde. À travers notre coopération avec des partenaires au Laos et au Cambodge, nous entendons mieux exploiter les flux de visiteurs internationaux, élargir les itinéraires transfrontaliers et contribuer au développement durable du tourisme dans la région", a déclaré Dinh Van Tuân, vice-directeur général de Vietnam Airlines.

Du réseau aérien international aux offres touristiques transfrontalières

Vietnam Airlines exploite actuellement deux lignes reliant le Vietnam à Vientiane et à Luang Prabang, avec une fréquence totale de 12 vols par semaine, ainsi que quatre lignes reliant Hanoï et Hô Chi Minh-Ville à Siem Reap et à Phnom Penh, avec une fréquence totale de 25 vols par semaine. Au cours des neuf premiers mois de 2026, la compagnie a transporté environ 103.500 passagers sur les lignes entre le Vietnam et le Laos, et 262.400 passagers sur celles reliant le Vietnam au Cambodge.

Photo : VNA/CVN

Grâce à son réseau reliant le Vietnam à l’Asie, à l’Europe, à l’Australie et aux Amériques, Vietnam Airlines peut acheminer des visiteurs de nombreux marchés vers Hanoï et Hô Chi Minh-Ville, avant qu’ils ne poursuivent leur voyage vers le Laos ou le Cambodge. Afin d’exploiter ces flux de passagers, la compagnie coopère avec des partenaires du secteur touristique et des infrastructures aéroportuaires dans les deux pays.

Dans le cadre de l’accord conclu avec la LATA, Vietnam Airlines coopérera à l’élaboration et à la promotion de programmes touristiques Vietnam - Laos, tout en mettant en relation les entreprises membres de l’association afin de développer les flux de visiteurs et d’élargir les canaux de distribution.

De son côté, l’accord avec la CAIC, chargée du développement de l’aéroport international de Techo, porte principalement sur l’étude des possibilités de maintenir et d’augmenter la fréquence des liaisons entre cet aéroport et Hanoï et Hô Chi Minh-Ville, ainsi que sur l’évaluation de la faisabilité de nouvelles lignes. Les deux parties coopéreront également dans la promotion commerciale, la valorisation des services et l’échange d’expériences en matière d’exploitation aérienne, de sécurité, de qualité des services et de transformation numérique.

À travers ces partenariats au Laos et au Cambodge, la compagnie aérienne nationale vietnamienne espère accroître le nombre de visiteurs internationaux combinant plusieurs destinations au cours d’un même voyage, contribuant ainsi à élargir les marchés des entreprises touristiques et à améliorer l’efficacité de l’exploitation du réseau aérien entre les trois pays.

Xuân Lôc/CVN