Forum sur le commerce et la culture Vietnam - Cambodge

Le Forum international sur le commerce et la culture Vietnam - Cambodge s’est tenu le 16 octobre à Phnom Penh, réunissant des représentants de près de 50 entreprises des deux pays afin d’explorer les possibilités de coopération dans les domaines du commerce, de l’investissement et de la culture.

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Photo : VNA/CVN

S’exprimant lors de l’événement, l’ambassadeur du Vietnam au Cambodge, Nguyên Minh Vu, a estimé que le forum contribuerait à renforcer les liens entre les entreprises, à élargir la coopération économique et à promouvoir les échanges culturels entre les deux pays.

Soulignant la dynamique positive des relations économiques et commerciales bilatérales, il a également mis en avant l’importance des échanges culturels réguliers, notamment à travers les semaines et journées culturelles, les spectacles artistiques et les expositions photographiques, qui permettent aux populations des deux pays de mieux connaître leurs cultures respectives.

Nguyên Minh Vu a rappelé que, lors du Forum d’affaires Cambodge - Vietnam, organisé le 9 octobre, le Premier ministre vietnamien Lê Minh Hung avait défini plusieurs orientations prioritaires pour la coopération économique bilatérale. Celles-ci portent notamment sur le renforcement de la coordination institutionnelle et politique ; la simplification des procédures d’investissement, d’immigration, de douane et de quarantaine, ainsi que le maintien d’un dialogue régulier pour résoudre les difficultés rencontrées par les entreprises.

Elles comprennent également le développement des infrastructures de transport, des postes-frontières, des marchés frontaliers et des services logistiques, notamment à travers le projet d’autoroute reliant Hô Chi Minh-Ville à Phnom Penh via Môc Bài et Bavet.

Les deux pays sont aussi appelés à développer les chaînes de valeur agricoles et agro-industrielles, en renforçant les zones de production de matières premières, la transformation, les normes de qualité et la traçabilité ; à élargir la coopération financière et bancaire, notamment par les paiements en monnaies locales et les paiements transfrontaliers par QR code ; et à promouvoir de nouveaux moteurs de croissance tels que la transformation numérique, le commerce électronique, les énergies renouvelables, l’interconnexion des réseaux électriques, le tourisme et la formation de ressources humaines hautement qualifiées.

Photo : VNA/CVN

Sur la base de ces orientations, l’ambassadeur a encouragé les entreprises à renforcer leurs partenariats, à partager des informations sur les marchés, à améliorer la logistique et à faciliter les échanges. Il les a également invitées à explorer des projets d’investissement, de tourisme et d’échanges culturels présentant des avantages concrets et mutuels et s’inscrivant dans la durée.

Il a affirmé que l’ambassade du Vietnam continuerait de collaborer avec les organismes compétents, les collectivités locales, les associations et les entreprises afin de promouvoir la diplomatie économique, de faciliter les contacts entre acteurs économiques et de contribuer à lever les obstacles à la coopération. Il s’est dit convaincu que le forum ouvrirait de nouvelles perspectives d’investissement et de partenariat commercial, contribuant à approfondir les relations entre le Vietnam et le Cambodge et à en améliorer l’efficacité.

Photo : VNA/CVN

Pour sa part, Tan Monivann, vice-président de la Chambre de commerce du Cambodge, a qualifié le forum d’occasion précieuse pour les entreprises des deux pays d’établir des contacts directs, d’échanger leurs expériences et d’explorer de nouvelles pistes de coopération.

Il a proposé d’approfondir la collaboration dans les secteurs de l’agriculture, de l’industrie de transformation, de la sylviculture, de la construction, des technologies numériques, des énergies renouvelables, du tourisme et des services. Selon lui, en associant les ressources naturelles et les débouchés croissants du Cambodge à l’expérience, aux technologies et aux capacités de production du Vietnam, les entreprises des deux pays pourraient renforcer leurs chaînes d’approvisionnement, développer des produits à plus forte valeur ajoutée destinés à de nouveaux marchés d’exportation et créer des emplois.

Il a ajouté que la Chambre de commerce du Cambodge était prête à faciliter les mises en relation entre entreprises, à promouvoir le dialogue, à partager des informations sur les marchés et à encourager des partenariats mutuellement bénéfiques. Il a invité les participants à profiter du forum pour identifier des partenaires potentiels, examiner des possibilités de coopération concrètes et maintenir le contact afin de transformer les échanges en projets commerciaux effectifs.

Lors du forum, des entreprises des deux pays ont présenté leurs capacités, leurs produits et leurs services, tout en échangeant sur les possibilités de coopération en matière de commerce, d’investissement, de distribution, d’accès aux marchés et de projets conjoints.

Le forum devrait contribuer à resserrer les liens entre les entreprises, à élargir les débouchés commerciaux et à promouvoir les échanges culturels, renforçant ainsi l’amitié et la coopération entre le Vietnam et le Cambodge au bénéfice durable de leurs entreprises et de leurs populations.

VNA/CVN