Vietjet distinguée par Forbes pour ses performances en matière d’ESG

Le 16 octobre, à Hô Chi Minh-Ville, la compagnie aérienne vietnamienne Vietjet a été distinguée par Forbes Vietnam dans son classement des "50 entreprises les plus performantes en matière d’ESG en 2026", aux côtés de grandes entreprises telles que Vinamilk, HDBank, REE et PV Drilling.

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Photo : VJ/CVN

Cette distinction, annoncée lors de la Conférence sur le développement durable 2026, marque une étape importante dans la démarche de Vietjet visant à concilier croissance économique et responsabilité environnementale, sociale et de gouvernance. La sélection repose sur un processus d’évaluation en plusieurs étapes, comprenant notamment une évaluation technique indépendante menée par SGS Vietnam. Elle met à l’honneur les entreprises qui intègrent les critères ESG dans leurs activités.

La transition écologique au cœur des opérations

Pour Vietjet, la transition écologique passe avant tout par les opérations : modernisation de la flotte, réduction de la consommation de carburant et optimisation des activités grâce aux technologies. Depuis 2024, la compagnie figure parmi les pionnières de l’utilisation de carburant d’aviation durable (SAF) approvisionné au Vietnam.

En collaboration avec l’Université d’Oxford (Royaume-Uni), Vietjet a également présenté les résultats d’une étude consacrée aux solutions permettant à l’aviation mondiale d’atteindre la neutralité carbone. Cette recherche vise à identifier des solutions économiquement viables, tout en optimisant l’utilisation des infrastructures d’approvisionnement en carburant existantes.

Au-delà de ses engagements environnementaux, Vietjet investit dans la formation de ses personnels au sein de la Vietjet Aviation Academy, favorise un environnement de travail multiculturel et déploie des programmes au bénéfice des communautés. La compagnie s’attache également à renforcer la transparence de l’information, la gestion des risques et la rigueur financière, afin de concilier développement durable et utilisation efficace des capitaux.

Photo : VJ/CVN

Hô Ngoc Yên Phuong, vice-présidente du Conseil d’administration et directrice générale adjointe chargée des finances de Vietjet, a déclaré : "Pour Vietjet, les critères ESG sont essentiels à une croissance durable. Nous poursuivons nos investissements dans une flotte moderne, le développement de nos ressources humaines, l’amélioration de notre gouvernance et l’optimisation de l’utilisation de nos ressources, avec pour objectif d’atteindre la neutralité carbone d’ici à 2050".

Cette distinction de Forbes fait suite au prix du développement durable décerné par AirlineRatings en 2025 et à la reconnaissance de Vietjet dans le classement des entreprises vertes les plus performantes du Vietnam en matière d’ESG en 2026. Ces distinctions soulignent les efforts de la compagnie en faveur d’une aviation plus durable.

Tân Dat/CVN