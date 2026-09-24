Vietnam Airlines s’associe à Visa et AWS pour accélérer sa transformation numérique et l’IA

Dans le cadre de la visite aux États-Unis du secrétaire général du Parti et président de la République, Tô Lâm, Vietnam Airlines a signé des accords avec Visa et Amazon Web Services pour accélérer sa transformation numérique et développer des services intégrant paiements, technologies, données et intelligence artificielle.

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Photo : VietnamAirlines/CVN

Les deux accords visent à construire un écosystème de services plus fluide, de la réservation et du paiement à l’accumulation de récompenses, en passant par les services aéroportuaires et à bord. Ils constituent une nouvelle étape dans la transformation numérique de Vietnam Airlines et dans son ambition de mieux intégrer l’aviation aux secteurs financier, touristique et technologique.

Lê Truong Giang, membre du Conseil d’administration de Vietnam Airlines, a déclaré : "Les passagers d’aujourd’hui attendent une expérience fluide qui va bien au-delà du vol lui-même. Nos partenariats avec Visa et Amazon Web Services (AWS) réunissent des expertises dans les domaines des paiements, des technologies et des données, permettant à Vietnam Airlines de développer des services plus connectés et personnalisés, tout en renforçant ses capacités opérationnelles".

Lotusmiles élargit son écosystème de services

Dans le cadre de l’accord avec Visa, Vietnam Airlines étudiera les possibilités de faire évoluer Lotusmiles, son programme de fidélité, vers une plateforme couvrant plus largement les voyages et le style de vie, avec un réseau élargi de partenaires.

Le partenariat prévoit notamment le développement de cartes co-marquées destinées aux marchés nationaux et internationaux. Les membres de Lotusmiles et les voyageurs fréquents pourraient bénéficier d’avantages dans les services aéroportuaires et les salons, l’enregistrement prioritaire, la restauration, l’hébergement, le shopping et les voyages.

Les deux entreprises étudieront également des solutions de paiement numérique pour les activités commerciales, les réseaux d’agences et les opérations de la chaîne d’approvisionnement. Ces initiatives doivent contribuer à élargir les avantages du programme Lotusmiles et à offrir davantage de possibilités aux membres dans leurs dépenses quotidiennes liées aux voyages et au style de vie.

"Visa se réjouit de travailler avec Vietnam Airlines pour étudier des solutions de paiement et de services répondant aux besoins de plus en plus diversifiés des clients d’aujourd’hui. Cette collaboration ouvre également des possibilités de réunir les atouts de l’aviation, des paiements et du tourisme au Vietnam et sur les marchés internationaux", a souligné Dang Tuyêt Dung, directrice nationale de Visa pour le Vietnam et le Laos.

AWS accompagne la transformation numérique

Photo : VietnamAirlines/CVN

Avec AWS, l’un des principaux fournisseurs mondiaux de services cloud, Vietnam Airlines entend accélérer sa transformation en compagnie aérienne numérique. La coopération portera notamment sur l’intelligence artificielle, la transformation numérique et la connectivité à bord.

L’IA constituera un axe majeur du partenariat. Les deux entreprises étudieront leurs applications dans les services aux passagers, les activités commerciales, les opérations aériennes, la maintenance des appareils, la gestion de l’entreprise et l’analyse des données, avec pour objectif d’améliorer l’efficacité opérationnelle et la prise de décision.

La transformation numérique couvrira également le cloud computing, les plateformes de données d’entreprise, la modernisation des systèmes informatiques et la cybersécurité. Le partenariat prévoit en outre d’étudier le développement de la connectivité à bord et des services numériques en cabine, ainsi que des solutions destinées à accompagner les équipages et à renforcer les capacités opérationnelles au sol et en vol.

Tedd Evers, Responsable mondial des partenariats pour les secteurs du voyage et de l’hôtellerie chez AWS, a indiqué : "Notre collaboration avec Vietnam Airlines vise à accélérer la transformation numérique, à personnaliser l’expérience des passagers et à améliorer l’excellence des services, afin de soutenir l’ambition de la compagnie de devenir un transporteur 5 étoiles".

Les accords avec Visa et AWS s’inscrivent dans la stratégie de Vietnam Airlines visant à renforcer ses partenariats internationaux et à développer ses capacités numériques et son offre de services. Grâce à son réseau international et à son programme de fidélité Lotusmiles, la compagnie entend construire un écosystème plus connecté reliant le transport aérien, les services financiers, le tourisme, les données et les technologies.

Mai Quynh/CVN