VinFast a livré 70.085 voitures électriques dans le monde au deuxième trimestre 2026

VinFast vient de publier ses résultats commerciaux du deuxième trimestre 2026, marqués par une forte croissance de son chiffre d’affaires, en hausse de plus de 85% sur un an, ainsi que par des volumes record de livraisons de voitures et de deux-roues électriques.

>> Les véhicules électriques dopent le marché automobile vietnamien dans l’ASEAN-6

>> VinFast : cap sur un réseau de 50 showrooms dans 15 États indiens

Au deuxième trimestre 2026, VinFast a livré 70.085 voitures électriques dans le monde, soit une hausse de 20% par rapport au premier trimestre et une progression spectaculaire de 96% par rapport à la même période de 2025. Les marchés internationaux ont représenté environ 11% du total des livraisons de voitures électriques sur la période.

Parallèlement, le segment des motos et des vélos électriques a enregistré une croissance encore plus marquée, avec 286 039 unités livrées aux clients, en hausse de 311% par rapport au deuxième trimestre 2025.

Grâce à ces performances, le chiffre d’affaires total de VinFast au deuxième trimestre 2026 a atteint 30.340,9 milliards de dôngs, soit l’équivalent de 1.203,7 millions de dollars, en progression de 85,5 % sur un an. Les ventes de véhicules ont constitué le principal moteur de cette croissance, générant 28.833,1 milliards de dôngs, soit 1.143,9 millions de dollars, en hausse de 92,7% par rapport au deuxième trimestre 2025.

Sur son marché domestique, VinFast a poursuivi sa série de performances en tête du marché automobile vietnamien pendant 22 mois consécutifs, depuis septembre 2024. Le constructeur détient actuellement environ 38% des parts du marché automobile au Vietnam.

VinFast poursuit également son expansion à l’international. À la fin du mois de juin 2026, le constructeur disposait d’un réseau de 474 points de vente dans le monde. Il s’est hissé à la première place aux Philippines, à la cinquième place en Inde et à la huitième place en Indonésie parmi les marques de véhicules entièrement électriques.

Au-delà de sa gamme de véhicules 100% électriques, VinFast a officiellement élargi son portefeuille avec le VF Wild, un modèle électrique à prolongateur d’autonomie (REEV) reposant sur une nouvelle plateforme de grande taille. Associant une motorisation électrique à une technologie de prolongation de l’autonomie, ce véhicule est désormais commercialisé au Vietnam et devrait être lancé sur les marchés internationaux en 2027.

Le constructeur vient également de lancer la nouvelle génération du VF8 ainsi que le VF 2, un petit véhicule urbain. Ces deux modèles ont rapidement suscité un vif intérêt, enregistrant respectivement 12.700 et 28.700 commandes en seulement quelques jours.

Dans le domaine de la conduite autonome, VinFast attire l’attention avec son projet de tester une flotte de 200 taxis autonomes de niveau 4 dans la zone urbaine de Vinhomes Green Paradise, à Cân Gio, à la fin de l’année 2027, sous réserve d’obtenir les autorisations nécessaires.

À l’issue du premier semestre 2026, VinFast réaffirme son ambition de renforcer sa présence sur ses principaux marchés, notamment au Vietnam, en Indonésie, aux Philippines, en Inde, au Moyen-Orient, en Amérique du Nord et en Europe. Le constructeur poursuit parallèlement ses efforts d’optimisation des flux de trésorerie afin de progresser vers la rentabilité.

Texte et photo : Minh Thu/CVN