Saigontourist : la culture vietnamienne comme signature touristique

De la gastronomie au patrimoine architectural, le groupe Saigontourist fait de l’identité vietnamienne un véritable fil conducteur de son offre de services. Une démarche distinguée aux Better Choice Awards 2026.

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Lors de la 4e édition du Gala des Better Choice Awards 2026 (Prix du Meilleur Choix), organisée le 4 octobre au Centre national des conférences à Hanoï, Saigontourist s’est vu décerner le prix “Marque vietnamienne faisant rayonner l’identité culturelle de l’année”. Une distinction qui récompense plus d’un demi-siècle d’engagement en faveur de la valorisation du patrimoine et des savoir-faire vietnamiens dans le tourisme.

L’identité au cœur de l’expérience

Cette distinction salue les efforts constants de Saigontourist pour intégrer les valeurs culturelles vietnamiennes à ses produits et services, tout en préservant et en valorisant les traits caractéristiques du pays à travers son vaste écosystème d’hébergement, de tourisme, de gastronomie, de loisirs et d’activités culturelles.

Photo : Saigontourist/CVN

La catégorie “Marque vietnamienne faisant rayonner l’identité culturelle de l’année” relève du volet “Nation Builders Awards”, qui distingue des marques et entreprises dont la contribution dépasse le seul cadre commercial. Le dossier de candidature du groupe met notamment en avant son rôle dans la préservation, le développement et la promotion de la gastronomie, du patrimoine architectural, de l’histoire ainsi que des valeurs emblématiques de Saïgon - Hô Chi Minh-Ville auprès des visiteurs vietnamiens et internationaux.

Pour Saigontourist, l’identité culturelle ne constitue pas un simple ingrédient de l’offre touristique, mais une véritable philosophie de développement, incarnée par son slogan “Savourer l’identité vietnamienne”.

Après 51 années de construction et de développement, le groupe s’appuie aujourd’hui sur un écosystème de plus de 100 entités opérant dans l’hébergement, le tourisme, la gastronomie, les loisirs, la formation touristique, les conférences et expositions ainsi que dans divers services connexes.

À travers cet ensemble, le groupe entend consolider sa position de marque touristique de premier plan au Vietnam et dans la région, tout en contribuant à renforcer l’image du pays grâce à des produits et services associant richesse culturelle et standards internationaux.

Des hôtels intimement liés à l’histoire urbaine de Saïgon - Hô Chi Minh-Ville et d’autres localités aux espaces gastronomiques mettant à l’honneur les spécialités et savoir-faire des différentes régions, en passant par les festivals et les programmes de promotion culturelle, le groupe privilégie une approche dans laquelle la culture devient partie intégrante de l’expérience, tandis que l’expérience contribue à la faire rayonner.

Cet engagement se retrouve également dans les activités de promotion touristique du Vietnam auxquelles Saigontourist participe ou qu’il organise sur différents marchés internationaux.

Concilier tradition et innovation

Parmi ses initiatives emblématiques figure le Festival culturel et gastronomique de Saigontourist. Cet événement annuel a été distingué par les World Culinary Awards comme “Meilleur festival gastronomique d’Asie” quatre années consécutives, en 2022, 2023, 2024 et 2025, ainsi que comme “Meilleur festival gastronomique au monde” trois années consécutives, en 2023, 2024 et 2025.

S’exprimant au sujet de cette distinction, Cao Văn Chóng, directeur général de Saigontourist, a souligné : “Le prix +Marque vietnamienne faisant rayonner l’identité culturelle de l’année+ revêt une grande importance pour le groupe. Il constitue notamment une reconnaissance des efforts déployés par plusieurs générations de cadres et de salariés pour préserver, valoriser et intégrer les valeurs vietnamiennes dans le tourisme contemporain”.

Photo : Saigontourist/CVN

“Pour nous, l’identité vietnamienne n’est pas une valeur destinée uniquement à être exposée. Elle doit être présente dans chaque produit, chaque service, chaque espace et chaque geste d’accueil. Lorsqu’un visiteur déguste un plat vietnamien, séjourne dans un espace marqué par l’architecture vietnamienne ou participe à un festival culturel, c’est à ce moment-là que la culture est véritablement ressentie à travers l’expérience”, a-t-il ajouté.

Selon lui, cette distinction constitue également un moteur pour permettre à Saigontourist de poursuivre son développement placé sous le signe de “l’innovation au-delà des frontières”, en faisant des valeurs culturelles emblématiques du Vietnam une composante d’expériences touristiques capables de rapprocher les peuples et les cultures.

“Dans cette nouvelle étape, nous continuerons à innover, à améliorer la qualité de nos produits et services et à rechercher de nouvelles façons de rendre la culture vietnamienne plus accessible et plus attrayante pour les voyageurs d’aujourd’hui. Nous sommes convaincus que l’innovation et l’identité culturelle ne sont pas contradictoires. Innover, c’est précisément permettre aux belles valeurs du Vietnam de continuer à se renouveler, à être découvertes et à rayonner auprès de nouvelles générations et sur de nouveaux marchés, contribuant ainsi à rapprocher les peuples, les cultures et le Vietnam du reste du monde”, a déclaré M. Chóng.

Le prix “Marque vietnamienne faisant rayonner l’identité culturelle de l’année”, décerné lors des Better Choice Awards 2026, met ainsi en lumière le parcours de Saigontourist, non seulement comme entreprise de produits et services touristiques, mais aussi comme marque engagée dans la préservation, le renouvellement et la promotion des valeurs vietnamiennes auprès des publics national et international.

Un parcours où 51 années de patrimoine et d’expérience rencontrent l’esprit d’innovation d’une nouvelle étape de développement.

Texte : Minh Thu - Gia Hân/CVN