Sovico signe un accord de partenariat avec Hambourg

Le 13 octobre 2026, au Saigon Marina IFC, le groupe Sovico et la Ville libre et hanséatique de Hambourg (Allemagne) ont signé un accord de partenariat visant à renforcer leur coopération dans les domaines de l’aviation, du ferroviaire, de la finance, de la logistique, des technologies et de l’éducation. Organisée à l’occasion de la Journée des entrepreneurs vietnamiens, cette signature marque une nouvelle étape dans une relation construite sur la confiance, l’amitié et une ambition commune de bâtir l’avenir.

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Le 13 octobre, au siège de HDBank, l’héroïne du travail et Docteure Nguyên Thị Phuong Thao a accueilli M. Peter Tschentscher, premier bourgmestre et président du Sénat de Hambourg, accompagné de sa délégation. Dans une atmosphère chaleureuse et conviviale, cette rencontre a permis d’engager des échanges sur les moyens de mettre en synergie les atouts industriels, technologiques et financiers de l’Allemagne avec les besoins de développement croissants du Vietnam.

Évoquant plus de trois décennies de relations avec les partenaires allemands, la Docteure Phuong Thao a souligné les bases solides de la coopération dans les domaines des technologies, de la santé, de la finance, de la banque et du transport aérien. Forte de ces acquis, elle a proposé d’élargir les liaisons aériennes directes entre le Vietnam et l’Allemagne et de renforcer la coopération dans le développement des infrastructures aéroportuaires, de la logistique, du transport ferroviaire urbain, du secteur maritime et des industries auxiliaires.

Le premier bourgmestre Peter Tschentscher a présenté les atouts de Hambourg dans les industries aéronautique, maritime et ferroviaire, ainsi que dans la recherche technologique. Il a également partagé l’expérience de la ville en matière de développement des transports publics, d’interconnexion des ports maritimes avec les réseaux logistiques et de construction d’une ville durable.

Dans le secteur financier, les liens entre les deux parties se sont déjà concrétisés par les investissements directs de DEG, filiale du groupe bancaire allemand KfW, dans HDBank depuis plus de cinq ans. Le dispositif German Desk, mis en place grâce à leur coopération, continue par ailleurs d’aider les entreprises vietnamiennes et allemandes à accéder à de nouvelles opportunités d’investissement et d’échanges commerciaux. Ces réalisations constituent une base concrète pour approfondir la coopération entre les milieux d’affaires des deux pays.

Hambourg, au cœur de souvenirs précieux

Dans l’après-midi, au forum "Hamburg - Sovico Strategic Business & Partnership Forum 2026", les échanges sur la coopération se sont poursuivis autour de souvenirs personnels et de liens d’amitié.

En ouverture de l’événement, la Docteure Phuong Thao, le Dr. Philipp Rösler et Pham Van Dau ont accueilli Mme Liv Assmann avec des fleurs. Celle-ci est secrétaire d’État et représentante plénipotentiaire de la Ville libre et hanséatique de Hambourg auprès du gouvernement fédéral allemand et de l’Union européenne, chargée également des relations extérieures.

"Vous vous demandez peut-être pourquoi je suis aujourd’hui plus élégamment habillée qu’à l’accoutumée. C’est parce que cette journée est particulièrement spéciale : j’ai la chance de retrouver de chers amis venus d’Europe", a déclaré Mme Phuong Thao, donnant à la rencontre une tonalité chaleureuse.

Pour elle, l’Allemagne est associée à de nombreux souvenirs heureux : les mélodies de Modern Talking, son admiration pour la légende de la Formule 1 Michael Schumacher, sa passion pour le football et des expériences culturelles emblématiques. Hambourg est également liée à des étapes marquantes de la coopération, puisque plusieurs avions Airbus de Vietjet y ont été livrés au cours de la dernière décennie, avant de prendre leur envol sur des lignes reliant le Vietnam au reste du monde.

Elle s’est souvenue de ses voyages de Moscou à Berlin et de ses trajets en train entre différentes villes européennes. L’expérience d’un système de transport pratique, performant et largement interconnecté l’a profondément marquée, tout en nourrissant son souhait de transposer les meilleures expériences internationales au développement des infrastructures vietnamiennes.

Des souvenirs personnels aux liaisons aériennes, en passant par des relations d’investissement inscrites dans la durée, les liens avec l’Allemagne se sont renforcés au fil des rencontres, des projets et des engagements tenus.

Mettre en synergie les atouts pour construire ensemble l’avenir

"Le moment est venu pour toutes les parties de partager leur vision, de mettre en commun leurs ressources et de créer une valeur durable", a souligné Mme Phuong Thao lors du forum.

Sovico entre dans une nouvelle phase d’investissement, ouvrant des perspectives de coopération dans l’aviation, le développement aéroportuaire, les transports ferroviaires urbains, les lignes ferroviaires à grande vitesse, les villes intelligentes, les industries vertes et les technologies. Les projets des aéroports internationaux de Long Thành et de Gia Bình, ainsi que les programmes de développement du réseau ferroviaire urbain à Hô Chi Minh-Ville, Dông Nai et Hanoï, ont été évoqués comme autant d’occasions de partager des expériences, de mobiliser des compétences et d’explorer de nouveaux partenariats.

"Je suis convaincue que chaque pays a le droit de se fixer de grandes ambitions et de déployer les efforts nécessaires pour les concrétiser", a-t-elle déclaré.

Pour transformer ces ambitions en réalisations, elle a insisté sur l’importance d’une vision à long terme, de plans d’investissement adaptés et d’une coordination efficace entre les différentes parties.

Du côté de Hambourg, Mme Liv Assmann a indiqué que cette visite avait pour objectif d’ouvrir de nouveaux domaines de coopération tout en approfondissant les relations existantes. Forte de son expertise en logistique et en industrie, Hambourg souhaite contribuer au développement des infrastructures et à la croissance économique du Vietnam. Les accords conclus avec des universités vietnamiennes au cours de cette visite ouvrent également de nouvelles perspectives de coopération dans l’éducation, la recherche et le développement des ressources humaines.

Impressionnée par le dynamisme, l’ouverture et l’hospitalité du Vietnam, elle a déclaré : "La délégation de Hambourg attend avec beaucoup d’intérêt les nouvelles possibilités de coopération qui se présenteront dans les prochains temps, afin de renforcer les liens entre Hambourg et Hô Chi Minh-Ville en particulier, ainsi qu’entre Hambourg et le Vietnam dans son ensemble. "

L’accord de partenariat entre Sovico et Hambourg établit un cadre destiné à promouvoir des programmes et des projets dans les domaines de l’aviation, du ferroviaire, de la finance, de la logistique, des technologies, des infrastructures, de l’innovation, de l’éducation et de la recherche. La mise en relation des capacités industrielles et de l’expérience de développement de Hambourg avec l’écosystème et la vision d’investissement de Sovico ouvre des perspectives de coopération à long terme, au service de retombées concrètes pour les entreprises et les communautés.

Signé à l’occasion de la Journée des entrepreneurs vietnamiens, cet accord revêt la portée d’un engagement commun à passer à l’action. Comme l’espère la présidente de Sovico : "J’espère que les idées échangées ici aujourd’hui pourront se concrétiser en programmes de coopération, en projets réalisables et en résultats mesurables."

Forts d’une amitié entretenue depuis plus de trois décennies, Sovico et Hambourg écrivent ensemble un nouveau chapitre de leur coopération, dans lequel la confiance ouvre la voie aux investissements, au partage des connaissances et aux technologies, afin que les liens noués aujourd’hui créent de meilleures opportunités pour demain.

Minh Thu/CVN