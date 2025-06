Égypte : tempête de grêle inhabituelle sur Alexandrie

Une tempête de grêle inhabituelle en cette saison a frappé samedi 31 mai la ville égyptienne d'Alexandrie, sur la Méditerranée, inondant les routes et endommageant des commerces du front de mer, lors d'un nouvel épisode climatique violent à toucher la région.

>> L'Égypte fait partie des pays les plus touchés par le changement climatique

>> Moyen-Orient : vers des millions de déplacés climatiques ?

>> En pleine vague de chaleur, les Égyptiens exaspérés par les coupures d'électricité

Photo : AFP/VNA/CVN

La tempête s'est abattue sur la ville pendant la nuit, a rapporté un correspondant de l'AFP, forçant les gens à fuir les cafés sous des rafales qui projetaient la grêle à travers les fenêtres, pendant que des éclairs illuminaient le ciel.

Des passages souterrains ont été submergés.

Le gouverneur d'Alexandrie, Ahmed Khaled Hassan, a élevé le niveau d'alerte et les équipes d'urgence ont travaillé toute la matinée pour remorquer les voitures et dégager les débris.

Aucune victime n'a été signalée, a indiqué le ministère de la Santé.

Photo : AFP/VNA/CVN

Les tempêtes accompagnées de pluie sont courantes sur la côte méditerranéenne de l'Égypte pendant l'hiver, mais les médias du pays ont décrit celle de samedi 31 mai comme "sans précédent".

Selon les scientifiques, les événements météorologiques extrêmes sont rendus plus probables par le changement climatique, responsable d'une multiplication des sécheresses mais aussi de l'intensité accrue et du caractère imprévisible des précipitations.

Alexandrie, la plus grande ville côtière d'Égypte, est particulièrement vulnérable au changement climatique. Elle a déjà subi les effets de l'érosion côtière, de l'élévation du niveau de la mer et des inondations causées par les tempêtes.

Photo : AFP/VNA/CVN

Le niveau de la Méditerranée pourrait s'élever d'un mètre au cours des trois prochaines décennies, selon les prévisions les plus pessimistes du Groupe intergouvernemental d'experts sur le climat de l'ONU, le Giec.

Selon d'autres scénarios plus optimistes, la Méditerranée montera de 50 centimètres d'ici 2050. Trente pour cent du territoire d'Alexandrie serait alors inondé, un quart de ses six millions d'habitants devraient être relogés et 195.000 emplois seraient perdus.

Les autorités ont déjà mis en œuvre des efforts pour essayer de minimiser l'impact du réchauffement climatique, notamment en construisant une immense digue de blocs de béton le long de la côte.

AFP/VNA/CVN