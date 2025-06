Sanofi acquiert la biotech aémricaine Blueprint pour 9,1 milliards de dollars

Pour cette acquisition d’envergure, annoncée lundi 2 juin, Sanofi, qui fait régulièrement son marché aux États-Unis, versera 129 dollars par action, soit une valeur d'environ 9,1 milliards de dollars (plus de 7,9 milliards d'euros).

"Sous réserve de la réalisation" de plusieurs étapes de développement clinique et de réglementation, la valorisation totale pourra grimper à 9,5 milliards de dollars (8,3 milliards d'euros), selon le groupe français.

Cette annonce intervient quelques jours après que le groupe pharmaceutique a annoncé l'échec de l'une des deux études de phase 3 - dernière étape avant une éventuelle commercialisation - concernant son traitement expérimental, l'itépekimag, contre la bronchite du fumeur (BPCO).

Elle "représente un bond en avant stratégique dans nos portefeuilles maladies rares et immunologie", estime Paul Hudson, PDG de Sanofi, cité dans le communiqué.

En 2019, Sanofi a pris un virage en recentrant ses activités de recherche et développement sur l’immunologie et les maladies rares, une réorientation qui s’est traduite par un désengagement progressif de la recherche en oncologie.

Récentes acquisitions

Blueprint, biotech basée aux États-Unis et cotée en Bourse, est notamment spécialiste de la mastocytose systémique, une maladie orpheline qui se caractérise par l'activation ou une prolifération anormales de cellules appelées mastocytes dans les tissus, le plus fréquemment la peau et la moelle osseuse, et qui peuvent, sous la forme systémique de la maladie, endommager les organes.

L'acquisition comprend notamment le Ayvakit/Ayvakyt (avapritinib), "seul médicament approuvé" pour cette maladie rare, selon le communiqué.

L'opération "complète les récentes acquisitions de médicaments en phase de développement précoce qui demeurent notre principal domaine d'intérêt", poursuit M. Hudson.

Le rachat de Blueprint "n'aura pas d'impact significatif sur les orientations financières de Sanofi pour 2025", indique le groupe français.

Sanofi avait fait son entrée dans les maladies rares en achetant la biotech américaine biotech Genzyme en 2011 pour environ 20 milliards de dollars.

Après Genzyme, il a acquis d’autres sociétés américaines comme Bioverativ en 2018 qui lui a ouvert les portes du marché des traitements de l’hémophilie et Principia Biopharma dans les maladies auto-immunes.

Le 22 mai, Sanofi avait annoncé acquérir Vigil Neuroscience, Inc., une société de biotechnologie spécialisée dans le développement de médicaments innovants pour le traitement de maladies neurodégénératives, pour 470 millions de dollars.

AFP/VNA/CVN