Singapour et la France renforcent leur coopération dans des domaines clés

>> France - Singapour : déclaration conjointe pour développer les échanges agroalimentaires

Photo : The Straits Times/CVN

Le Premier ministre singapourien, Lawrence Wong, et le président français, Emmanuel Macron, ont assisté à l'échange de 13 accords lors d'une cérémonie au Parlement singapourien le 30 mai, deuxième jour de la visite d'État du dirigeant français.

Lors d'une conférence de presse conjointe qui a suivi cet échange, les deux dirigeants ont annoncé que la France et Singapour renforceraient leur coopération dans des domaines tels que l'énergie nucléaire civile, le partage de renseignements et les technologies de défense, la recherche en intelligence artificielle (IA), la sécurité, ainsi qu'une collaboration plus étroite dans les domaines aérien et maritime, dans le cadre du nouveau partenariat bilatéral.

Le Premier ministre , Lawrence Wong a déclaré que dans un monde incertain, il est essentiel que des pays partageant les mêmes valeurs, comme la France et Singapour, collaborent, notamment à l'heure où les deux parties développent leur collaboration dans de nouveaux domaines tels que la décarbonation et la numérisation.

En réponse, le Président Macron a affirmé que la France et Singapour partageaient de nombreuses perspectives communes et que le CSP reflétait la profonde confiance entre les deux nations. Il a exprimé l'espoir que les deux parties coopéreraient encore plus efficacement dans le secteur des affaires.

Emmanuel Macron est arrivé à Singapour le 29 mai et a prononcé un discours liminaire lors du Dialogue Shangri-La le 30 mai.

VNA/CVN