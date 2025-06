La Thaïlande appelle la population à la vigilance face à la COVID-19

Le gouvernement thaïlandais a exhorté la population à rester vigilante et à respecter les mesures de sécurité face à une augmentation des cas de COVID-19 due à la propagation du nouveau variant NB.1.8.1.

L'Organisation mondiale de la Santé (OMS) a averti que la situation devenait préoccupante, le virus affichant une augmentation significative dans le Pacifique occidental, en Asie du Sud-Est et en Méditerranée orientale, a déclaré le porte-parole adjoint du gouvernement, Anukool Pruksanusak, dans un communiqué du 31 mai.

La propagation du virus SARS-CoV-2 est en hausse depuis la mi-février, avec un taux de positivité des tests atteignant 11 %, son plus haut niveau depuis juillet 2024, selon l'OMS. La situation est particulièrement préoccupante dans 73 pays. Alors que l'Afrique, l'Europe et les Amériques affichent des taux de transmission relativement faibles, autour de 2 à 3%, certaines régions, comme les Caraïbes et la région des Andes en Amérique, connaissent une hausse.

Concernant la COVID-19 en Thaïlande, les données du 30 mai ont fait état de 41.283 nouveaux cas, portant le total à 257.280 depuis le début de l'année, avec deux nouveaux décès, portant le nombre total de décès à 52. La zone métropolitaine de Bangkok a enregistré le plus grand nombre de cas, suivie de la province de Chonburi, où les taux d'infection sont les plus élevés chez les adultes en âge de travailler, les étudiants, les enfants et les personnes âgées.

Anukool Pruksanusak a exhorté la population à surveiller la situation de près, d'autant plus que le variant NB.1.8.1 continue de se propager rapidement dans diverses régions.

Bien que la situation en Thaïlande ne soit pas encore critique, les voyages internationaux et la saison des pluies, souvent source de maladies respiratoires, pourraient accélérer l'apparition de nouvelles épidémies. Le gouvernement et le ministère de la Santé publique continueront de suivre de près la situation, d'évaluer la propagation des nouveaux variants et de mettre en œuvre les mesures appropriées pour protéger la santé publique, a-t-il ajouté.

Il a également appelé la population à limiter les activités qui augmentent le risque d'infection, à se laver les mains régulièrement, à porter un masque dans les lieux fréquentés, à se faire vacciner de rappel dès que possible et à consulter rapidement un médecin en cas de symptômes tels que fièvre, toux, maux de gorge ou autres problèmes respiratoires.

